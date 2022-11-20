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Леонардо Ді Капріо заскочили на побаченні з відомою моделлю, молодшою від нього на 21 рік

Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
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Леонардо Ді Капріо заскочили на побаченні з відомою моделлю, молодшою від нього на 21 рік

Фото: Associated Press

Пара провела час у одному з ресторанів у Нью-Йорку.

Голлівудського актора Леонардо Ді Капріо заскочили на романтичному побаченні із відомою моделлю Джиджи Хадід, молодшою від нього на 21 рік. 

48-ріний актор і 27-річна красуня разом повечеряли у ресторані Cipriani в Нью-Йорку. Пара потрапила у об'єктив папараці після на виході з закладу.

На фото Ді Капріо приховав обличчя за маскою та насунув на очі кепку, в той час як Хадід закрилася від нав'язливих фотографів шарфом. 

Поки пара ніяк не коментує свої стосунки та намагається уникати зустрічей із папараці. Втім, у Голлівуді вже декілька місяців ходять чутки про те, що між Лео та Джіджі вже більше, ніж дружба. 

У вересні Ді Капріо та Хадід бачили разом після модного показу  New York Fashion Week, у якому модель брала участь. Подейкують, що тоді зірка Голлівуду прийшов підтримати свою нову дівчину та разом провести час у компанії друзів. 

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Дата публікації
Перегляди
1449
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