Леонардо Ді Капріо заскочили у нічному клубі з акторкою, молодшою за нього на 25 років

Актора з дівчиною помітили, коли вони виходили з нічного клубу та разом сідали до авто.

Голлівудський актор Леонардо Ді Капріо після розриву стосунків з моделлю Камілою Морроне, схоже, ретельно шукає собі нове кохання.

Так, папараці заскочили знаменитість у компанії молоденької акторки. Лео відпочивав у нічному клубі з 23-річною Вікторією Ламас. Парочку встигли побачити, коли вони разом виходили із розважального закладу та сідали до авто.

Для перегляду гортайте праворуч

Після публікації у Мережі спільних світлин, інсайдер розповів виданню Page Six, чи дійсно між Лео та Вікторією роман. За його словами, актори насправді не зустрічаються, і до авто сідали не вдвох, а компанією, а на фото цього просто непомітно.

Для перегляду гортайте праворуч

Нагадаємо, Леонардо Ді Капріо також приписують роман із моделлю Джиджи Хадід, яка молодша за нього на 21 рік. Парочку раніше заскочили разом за вечерею у вишуканому ресторані.

Читайте також: