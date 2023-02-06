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Леонардо Ді Капріо заскочили з 19-річною ізраїльською моделлю на тлі чуток про роман з іншою

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Леонардо Ді Капріо заскочили з 19-річною ізраїльською моделлю на тлі чуток про роман з іншою

Леонардо Ді Капріо / Фото: Associated Press

Пару помітили разом у Лос-Анджелесі.

48-річний Голлівудський актор Леонардо Ді Капріо досі перебуває у пошуках свого кохання. 

Останнім часом знаменитого холостяка часто бачать у компанії різних дівчат. Так, днями Лео заскочили разом з новою пасією - 19-річною ізраїльською моделлю Іден Полані.

Папараці засняли актора та дівчину під час вечірки у Лос-Анджелесі. Леонардо сидів поруч із Іден та усміхався. 

Іден не лише займається моделінгом, а ще й активно веде свою сторінку у соцмережах. В акаунті дівчини в Instagram вже більше 208 тисяч фолловерів.

Для багатьох новий вихід на публіку з 19-річною Палані став несподіванкою, адже лише нещодавно Ді Капріо приписували роман з іншою - 23-річною моделлю Вікторією Ламас.

У грудні минулого року пара разом зустріла новорічні свята у компанії друзів актора. А до цього Вікторію та Лео заскочили у нічному клубі, коли вони виходили із закладу та сідали до автівки.

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Дата публікації
Перегляди
1349
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