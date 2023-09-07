Леонардо Ді Капріо заскочили за пристрасними поцілунками з 25-річною моделлю

Американського актора та продюсера Леонардо Ді Капріо заскочили за пристрасними поцілунками з відомою італійською моделлю.

Зокрема, знаменитість провів вечір в одному з клубів Ібіци у компанії 25-річної Вітторії Черетті. Парочка дарувала одне одному пристрасні поцілунки та обійми, пише Page Six.

48-річний зірка голлівудських кіно одягнув непримітне темне вбрання, тим часом його супутниця обрала яскравий образ.

Зазначається, що парочка нібито познайомилася у травні на Каннському кінофестивалі. Згодом парочку двічі заскочили разом – на прогулянці у США та на дні народженні італійського модельєра Рікардо Тиші.

Щоправда, говорити про стосунки Лео та Вітторії ще зарано. Голлівудський актор часто проводить час із різними жінками. До слова, до вечірки у клубі з Вітторією, Ді Капріо провів день на яхті у компанії двох інших моделей. Тож, ймовірно наразі між парочкою лише романтична інтрижка.

Нагадаємо, нещодавно акторка Софі Тернер та музикант Джо Джонас офіційно підтвердили, що розлучаються. Пара прожила у шлюбі чотири роки та стала батьками двох донечок.

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