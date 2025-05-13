Вітторія Черетті та Леонардо Ді Капріо / © Associated Press

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Голлівудський актор Леонардо Ді Капріо серйозно налаштований одружитися з 26-річною італійською моделлю Вітторією Черетті.

Принаймні, саме так стверджує видання Heat World з посиланням на власні джерела. Інсайдер ділиться, що 50-річний Ді Капріо активно заговорив про одруження. Мовляв, його бентежить статус холостяка в такому віці. Актор вважає, що Вітторія – ідеальна жінка для шлюбу. Тож, Лео серйозно налаштований повести її під вінець якомога швидше. Зазначається, що особливо цьому тішиться мама актора, що вже давно мріє про онуків.

"Лео не хоче бути старим холостяком, але саме так і станеться, якщо він найближчим часом нічого з цим не зробить. Лео багато думав про одруження з Вітторією, і він хотів би зробити це якомога швидше. Його завжди називали найзапеклішим холостяком Голлівуду, але в його віці це вже не добре – він готовий позбутися цього титулу. Лео, схоже, один із тих, хто пізно розквітає, що є величезним полегшенням для його мами, яка дуже хоче онуків", - йдеться в повідомленні.

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Вітторія Черетті та Леонардо Ді Капріо / © Associated Press

Також інсайдер розповів, що є ще один доказ тому, що Ді Капріо та Черетті планують весілля. За словами джерела, актор дійсно закохався в модель. Тим часом Вітторія дала чітко зрозуміти, що шлюб для неї важливий і вона не збирається довго на це чекати.

"Вже деякий час є ознаки того, що вони рухаються в цьому напрямку. Вона дуже голосно дала зрозуміти, що шлюб — це її кінцева мета, і вона не збирається вічно очікувати", - додає інсайдер.

Зазначимо, Леонардо Ді Капріо та Вітторія Черетті не охоче діляться подробицями своїх стосунків. Відомо, що вони зустрічаються від 2023 року, а познайомилася парочка в Мілані.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що український блогер Ігор Пустовіт одружується вдруге. Зірка Мережі показував, як із розмахом освідчувався обраниці.

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