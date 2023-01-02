Леонардо Ді Капріо зустрів Новий рік у компанії 23-річної акторки-красуні

Пара святкувала разом з друзями на яхті.
Голлівудський актор Леонардо Ді Капріо вкотре викликав інтерес до свого особистого життя.
Зокрема, знаменитість зустрів Новий 2023 рік у компанії 23-річної акторки Вікторії Ламас, з якою йому приписують роман.
Пара провела новорічне свято на яхті в Сен-Бартелемі, що омивається Карибським морем. Новий рік Лео і Вікторія зустріли у компанії друзів Ді Капріо. Серед гостей були помічені репер Дрейк та актор Тобі Магвайр, пише Page Six
Зазначимо, Вікторія та Лео не вперше проводять час разом. Нещодавно їх заскочили у нічному клубі, коли вони виходили із закладу та сідали до автівки.
Парочка поки не підтверджує свій роман. Щоправда, тато Вікторії - актор Лоренцо Ламас – розповів виданню The Post, що доньці насправді подобається актор.
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