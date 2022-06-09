Лепс, Дюжев, Майданов і Жасмін: російські артисти-путіністи приїхали з концертами до "ДНР"

Лепс, Дюжев, Майданов і Жасмін: російські артисти-путіністи приїхали з концертами до "ДНР"

Російські артисти-путіністи останнім часом активно приїжджають до окупований Росією українських територій.

Зокрема, 9 травня, у низці міст та селищ Донецької області відбудуться концерти артистів з країни-агресорки РФ.

Як зазначає пропагандистське видання так званої "ДНР", заходи відбудуться в рамках фестивалю "Дні Росії на Донбасі".

Так, концерт має відбутися у Володарському, де виступлять Ольга Кормухіна, Жасмін, Аскар Абдразаков.

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Також відповідний захід буде у Новоазовську, де будуть присутні артисти-путіністи Дмитро Дюжев, Віктор Рибін, Наталія Сенчукова, Родіон Газманов.

Концерти будуть у Кіровському, де виступатимуть Дмитро Пєвцов, Зоря, Олег Шаумаров, Григорій Лепс, у Шахтарську, де будуть присутні Олександр Маршал, Анастасія Макєєва, Денис Майданов. А також у Сніжному виступатимуть Сергій Маховіков, Аглая Шиловська, Руслан Алехно.

Нагадаємо, нещодавно до "ДНР" приїжджали Лариса Доліна, Дмитро Дюжев та Григорій Лепс. Вони виступали виступали на так званому "Дню республіки".

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