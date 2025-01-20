Лесь Задніпровський назвав імена відомих росіян, в антивоєнну позицію яких вірить

Артист говорить, що лише трьом так званим "хорошим росіянам" міг би довіряти.

Український актор Лесь Задніпровський, який раніше розкритикував російськомовних українців, назвав імена росіян, в антивоєнну позицію яких він вірить.

Знаменитість говорить, що лише трьом артистам з РФ зміг би довіряти. Зокрема, це стосується акторів Лії Ахеджакової, Олега Басилашвілі та музиканта Андрія Макаревича. За словами Задніпровського, вони свідомо та публічно підтримують Україну. Щоправда, на таку велику країну як РФ ці артисти не мають значного впливу.

"Серед колег я зміг би довіряти лише Лії Ахеджаковій та Олегу Басилашвілі. Оце й усе. Може, ще Андрію Макаревичу. Це люди, які свідомо та публічно говорили про підтримку України. Але для величезної Росії – це піщинки", - розповів актор в інтерв'ю Oboz.ua.

Лесь Задніпровський / Фото: ft.org.ua

Лесь Задніпровський вважає, що є ще російські артисти, які не підтримують повномасштабне вторгнення до України, однак бояться про це говорити публічно. Також актор переконаний, що після припинення війни чимало росіян будуть заявляти, що були проти цього і намагалися боротися з владою.

"Можливо, ще хтось хоче виступити, але боїться. Все-таки це держава-в'язниця. Але потім, не сумніваюсь, багато хто кричатиме: "Ми боролися разом з вами, українці!". Ну це, знаєте, як казала муха, сидячи на плечі у вола: "Ми орали". Час покаже, хто нам друг, а хто ворог, ми вже знаємо", - зазначив артист.

Нагадаємо, нещодавно співак Іван Дорн оскандалився за кордоном. Артист виступив на вечірці "хороших росіян" і назвався "біженцем".

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