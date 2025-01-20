Лесь Задніпровський прокоментував шлюб з молодшою на 10 років дружиною і розповів про своїх дітей

Український актор театру та кіно Лесь Задніпровський, який раніше розкритикував російськомовних українців, висловився про стосунки з дружино та розповів про своїх трьох дітей.

Артист вже майже 25 років живе у шлюбі з коханою Наталею. Для Задніпровського це третя офіційна обраниця. Як говорить актор, він закохався в Наталію з першого погляду, і досі не втомлюється говорити їй, яка вона гарна. Дружина Задінпровського молодша за нього на 10 років. Жінка за освітою теж акторка. Щоправда, вона працює в дубляжі та озвучує фільми та серіали.

"Наталочка – диво. З мого боку, це було кохання з першого погляду. Вона зовсім не схожа на жінок, яких я знав до цього. І навіть зараз буває загадкою такою для мене. Цьогоріч виповниться 25 років, як ми разом, святкуватимемо срібне весілля. За ці роки я не втомлююсь їй казати: "Яка ти в мене гарна". Часто – публічно, в колі друзів. Наталія – теж акторка. Вона знайшла себе в дубляжі – в неї золотий голос. Наталія Задніпровська озвучує дуже багато фільмів та серіалів", - розповів актор в інтерв'ю Oboz.ua.

Лесь Задніпровський / Фото: ft.org.ua

Лесь Задніпровський є батьком трьох дітей. Він виховує сина Назара, який теж є актором. Від другого шлюбу в артиста є донька Дарина. Щоправда, Задніпровський зізнається, що вони нечасто бачаться та спілкуються. Спільних дітей із третьою дружиною в артиста немає. Однак він виховує доньку Наталії від колишніх стосунків – Анну, з якою в нього чудові стосунки.

Також артист розповів подробиці про онука Тимура. Виявляється, він пішов стопами зіркового діда і вже грає в театрі. На його рахунку є ролі в таких виставах, як "Кайдашева сім'я" та "Мартин Боруля".

Лесь Задніпровський / Фото: ft.org.ua

"Окрім Назара, в мене є дві доньки – Дарина та Анна. Даринка – це моя дочка від другого шлюбу. На жаль, так сталося, що ми дуже нечасто бачимося, навіть частіше з дружиною колишньою спілкуємося, ніж зі старшою дочкою. А Ганнуся – це дочка Наталки від попередніх стосунків. Вона одна з найрідніших для мене людей. Внук Тимурчик з рук діда взагалі не злазить. До слова, він уже грає в нашому театрі – дитячі ролі в "Кайдашевій сім'ї" і "Мартині Борулі". Підростає ще один "франківець", - поділився артист.

Нагадаємо, раніше Лесь Задніпровський висловився про "хороших росіян". Актор назвав імена трьох відомих російських артистів, в антивоєнну позицію яких він вірить.

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