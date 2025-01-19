Лесь Задніпровський жорстко розкритикував російськомовних українців: "Рожеві окуляри мали спасти"

Народний артист України Лесь Задніпровський жорстко розкритикував російськомовних українців.

Актор висловився про мовне питання, яке гостро постало в країні з початком повномасштабної війни. Артист в інтерв'ю Oboz.ua зізнався, що його неабияк дивує, що досі є українці, які спілкуються російською. Ще більше Задніпровського обурює, коли батьки вчать розмовляти дітей цією мовою замість української. Актор переконаний, що після майже трьох років повномасштабної війни, коли щодня РФ обстрілює міста та селища України, вбиває невинних людей, люди мали б відмовитися вже від усього російського.

"Мене дивують люди, які в Україні досі розмовляють російською. Після всіх трагедій, які сталися з нами за ці роки, рожеві окуляри мали спасти з облич абсолютно всіх українців. Для кого люди, які розмовляють зі своїми дітьми російською, готують це покоління? На нас поперли війною! Україна порвала всі стосунки з країною-агресоркою і ніколи не хоче їх повертати. Міст немає, вони розчавлені, люди загинули. І якщо хтось спробує заговорити зі мною про братерство народів, я просто плюну в очі", - обурився актор.

Лесь Задніпровський / Фото: ft.org.ua

Лесь Задніпровський вважає, що навіть після перемоги України у війні з Росією, все одно треба відгородитися від усього російського. Актор вважає, що понад сто років й мови не може бути про відновлення бодай якихось стосунків з країною-агресоркою, аби у ворога не виникло жодної думки нападати.

"Я вважаю, що навіть після припинення війни, після проголошення миру в результаті, дай Боже, нашої перемоги, все одно треба відгородитися від того гетто, як від прокажених. Думаю, що найближчі сто років ми повинні зробити все, як нація і держава, яка себе цінує і поважає, щоб випалити навіть думки у свідомості нашого ворога, що можна знову нападати. Я дуже вірю в те, що російська імперія завалиться. Понад 100 років, як на мене, мови не може бути про якісь дружні стосунки між нашими державами", - висловився актор.

Нагадаємо, нещодавно гурт 5'Nizza потрапив у скандал через російську мову. Учасники колективу Андрій Запорожець та Сергій Бабкін запрошували прихильників на свої концерти за кордоном. Однак артисти це чомусь вирішили зробити російською мовою.

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