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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
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64
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Лесі Нікітюк – 39: який подарунок їй зробив наречений і як батьки у Хмельницьку влаштували сюрприз

Військовий Бабчук втілив мрію ведучої, а мама з татом одразу після пробудження привітали іменинницю.

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Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
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Леся Нікітюк

Леся Нікітюк / © instagram.com/lesia_nikituk

19 жовтня українська телеведуча Леся Нікітюк святкує день народження. Цього року їй виповнилося 39 років.

З нагоди свята рідні зірки потішили її приємними сюрпризами. Так, наречений іменинниці Дмитро Бабчук замовив їй скульптурне панно — елемент домашнього декору. Коханий-військовий ведучої уже показав, який вигляд воно має на стіні в оселі.

«Привітайте мою гарну жінку Лесю Нікітюк з днем народження. Погляньте, який мистецький скарб подарував. Не знаю, що це, але вона щаслива», — написав наречений і батько сина Лесі Нікітюк.

Сториз Дмитра Бабчука / © instagram.com/lesia_nikituk

Сториз Дмитра Бабчука / © instagram.com/lesia_nikituk

Водночас батьки знаменитості застали її з подарунком ще у ліжку зранку. Тато й мама Лесі вручили їй букет квітів і декілька купюр євро у конверті, супроводжуючи все це теплими вітаннями й цілунками.

Батьки Лесі Нікітюк / © instagram.com/lesia_nikituk

Батьки Лесі Нікітюк / © instagram.com/lesia_nikituk

Своєю чергою, іменинниця вже показалася шанувальникам і подякувала за їхню присутність і підтримку.

«Дякую вам за теплі слова й привітання. За те, що разом зі мною завжди, підтримуєте мене, ставите вподобайки. Мені дуже приємно, що у мене дуже класна аудиторія. І взагалі ви найкращі люди!» — зазначила зірка.

Леся Нікітюк / © instagram.com/lesia_nikituk

Леся Нікітюк / © instagram.com/lesia_nikituk

Нагадаємо, нещодавно редакція сайту ТСН.ua розповідала все про кар’єру, стосунки з військовим, сина Оскара та інші маловідомі факти про Лесю Нікітюк.

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