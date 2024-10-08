Лесі Нікітюк, яка зустрічається з військовим, зробили пропозицію

Українська ведуча Леся Нікітюк здивувала, як отримала неочікувану пропозицію, і показала свою реакцію на неї.

Щоправда, кардинальні зміни сталися не в особистому житті знаменитості, а в кар'єрному. Леся Нікітюк стала акторкою. До слова, ведуча втілить на екранах головну роль у фільмі "Песики". Ведуча у комедії про кохання зіграє кар'єристу Яну, яка випадково навела на себе прокляття, і тепер всі її коханці перетворюються на песиків.

Леся Нікітюк стала акторкою / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

"Друзі, мені зробили пропозицію, але поки що не в особистому житті…Пропозицію знятись в кіно! З найскладнішого: головна роль, лише місяць підготовки, репетицій, читок", - ділиться ведуча.

Леся Нікітюк зізнається, що було нелегко. До слова, це перша роль знаменитості у великому кіно, до того ж не другорядна, а головна. Тож, ведуча серйозно поставилася до проєкту та ретельно готувалася. Вона займалась акторською майстерністю, мала безліч репетицій із новими колегами й собаками, які теж є важливими учасниками картини.

Леся Нікітюк стала акторкою / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

"Це щира комедійна історія про справжню любов. Настав час, коли кохання у мене в житті буде багато. І мова не тільки про новий фільм", - додає ведуча.

Нагадаємо, в особистому житті Лесі Нікітюк теж сталися кардинальні зміни. Ведуча закрутила роман з молодшим на дев'ять років військовим та нещодавно вперше повністю його показала.

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