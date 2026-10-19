Леся Нікітюк / © Колаж ТСН.ua

Реклама

Сьогодні, 19 жовтня, українська телеведуча, акторка та блогерка Леся Нікітюк святкує день народження — їй виповнюється 39 років. За майже два десятиліття у медіа вона встигла пройти шлях від студентської сцени та гумористичних номерів до великих телевізійних шоу, тревел-проєктів, кіно та власних форматів, а останніми роками її життєва історія отримала ще один важливий розділ — материнство.

Нікітюк давно перестала бути для українських глядачів просто телеведучою. Її впізнають за голосом, манерою жартувати, високим зростом, самоіронією та здатністю говорити з аудиторією без відчуття дистанції. Водночас за образом легкої та безтурботної Лесі стоїть довга професійна робота, десятки телевізійних сезонів, зйомки у складних умовах і постійне вміння адаптуватися до нових реалій.

Реклама

Леся Нікітюк: де народилася і якою була в дитинстві

Леся Нікітюк / © Архів

Леся Нікітюк народилася 19 жовтня 1987 року в Хмельницькому. Її дитинство минуло далеко від телевізійних студій і червоних доріжок. Батьки Лесі — Катерина та Іван Нікітюки — працювали на підприємстві «Укрелектроапарат». У родині також є брат Сергій.

Реклама

Леся Нікітюк / © Архів

Леся Нікітюк / © Архів

Майбутня телезірка навчалася у Хмельницькому, а згодом вступила до Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії. Її освіта була пов’язана з педагогікою, тож на певному етапі цілком можна було уявити Нікітюк не перед камерою, а в ролі виховательки чи вчительки.

Втім, ще під час навчання стало зрозуміло, що сцена їй ближча. Леся долучилася до КВК і виступала у складі команди «Торнадо Люкс». Саме там вона отримала перший серйозний досвід роботи перед аудиторією, навчившись не просто говорити зі сцени, а миттєво реагувати на ситуацію, імпровізувати та утримувати увагу залу.

Леся Нікітюк / © Архів

Леся Нікітюк / © Архів

Леся Нікітюк / © Архів

Окремою сторінкою раннього періоду став гумористичний номер «Галя, я в маршрутці», який свого часу набув неабиякої популярності в інтернеті. Для Нікітюк це був той випадок, коли локальна харизма почала виходити далеко за межі рідного міста.

Леся Нікітюк / © Архів

«Розсміши коміка»: момент, коли Лесю Нікітюк помітили

Леся Нікітюк із подругою Ольгою Панасенко у складі дуету «Малинки» / © Архів

Перший масштабний телевізійний прорив Лесі пов’язаний із гумористичним шоу «Розсміши коміка». На сцену вона виходила разом із подругою Ольгою Панасенко у складі дуету «Малинки».

Реклама

Леся Нікітюк із подругою Ольгою Панасенко у складі дуету «Малинки» / © Архів

Їхні виступи привернули увагу не лише глядачів, а й телевізійників. Дівчата демонстрували саме той тип гумору, який згодом стане візитівкою Нікітюк: побутові історії, яскраві образи, активна міміка, самоіронія та відсутність страху виглядати смішно.

Після успішних виступів у шоу перед Лесею фактично відкрилися двері у професійне телебачення. А вже наступний етап кар’єри змінив її життя остаточно.

Леся Нікітюк із подругою Ольгою Панасенко у складі дуету «Малинки» / © Архів

«Орел і решка» зробив Лесю Нікітюк зіркою

Леся Нікітюк в «Орел і решка» / © Архів

У вересні 2012 року Нікітюк стала ведучою тревел-шоу «Орел і решка». Саме цей проєкт перетворив її з перспективної гумористки на телевізійну зірку, яку почали впізнавати далеко за межами України.

У програмі Леся подорожувала різними країнами, жила в абсолютно різних умовах і демонструвала глядачам світ не лише через туристичні пам’ятки, а й через власні реакції. Вона могла опинитися в розкішному готелі, а за короткий час — шукати пригоди в зовсім іншому середовищі.

Реклама

Леся Нікітюк в «Орел і решка» / © Архів

Її телевізійна перевага полягала в тому, що вона не намагалася бути «ідеальною мандрівницею». Нікітюк залишалася собою: могла здивуватися, розсміятися, розгубитися або відверто прокоментувати те, що бачила перед собою.

Згодом ведуча працювала у різних сезонах та форматах «Орла і решки», зокрема у «Навколосвітній подорожі» та «Раю і пеклі». Цей період закріпив за нею статус однієї з найвпізнаваніших українських телеведучих.

Леся Нікітюк в «Орел і решка» / © Архів

Новий етап популярності Лесі Нікітюк

Леся Нікітюк та Володимир Дантес

Після тревел-шоу кар’єра Нікітюк не обмежилася подорожами. Одним із головних проєктів у її телевізійній біографії стало шоу «Хто зверху?».

У цьому форматі Леся змогла проявити зовсім іншу сторону свого таланту. Тут уже не потрібно було досліджувати нову країну чи працювати у форматі тревел-шоу — головним інструментом ведучої стали гумор, імпровізація та взаємодія з гостями й учасниками.

Нікітюк стала однією з центральних постатей програми й згодом продовжила вести проєкт у нових сезонах. У 2026 році на Новому каналі стартував уже 15-й сезон «Хто зверху?», де ведуча знову працює у звичному для глядачів форматі.

Леся Нікітюк та Сергій Притула

Паралельно у творчій біографії Лесі з’являлися інші проєкти. Одне з шоу дало їй можливість знову працювати у форматі, де значну роль відіграють швидка реакція, жарти та взаємодія з учасниками.

Таким чином Нікітюк поступово перетворилася з телеведучої одного популярного формату на універсальну медійну особистість.

Леся Нікітюк та Сергій Притула / © instagram.com/lesia_nikituk

Як змінилася Леся після початку повномасштабної війни

Леся Нікітюк в «Le Маршрутка» / © Архів

Окреме місце в кар’єрі Нікітюк займає «Le Маршрутка». Спочатку це був тревел-проєкт про Україну, її міста, людей та цікаві місця. Але після початку повномасштабного вторгнення формат змінився.

Леся Нікітюк в «Le Маршрутка» / © Архів

У третьому сезоні команда показувала Україну вже в умовах війни. Леся вирушала у регіони, які пережили окупацію та обстріли, спілкувалася з людьми, які залишалися у своїх містах, і розповідала їхні історії. Частину зйомок проводили навіть за межами України — зокрема, у Польщі, куди ведуча приїхала разом із командою та поверталася звідти з гуманітарною допомогою.

Леся Нікітюк в «Le Маршрутка» / © Архів

Змінилася й сама «маршрутка» — транспорт, який асоціювався з легкими подорожами, отримав сліди обстрілів. Новий сезон уже розповідав не просто про цікаві куточки країни, а про людей, які пережили окупацію, руйнування та вимушений переїзд.

Цей період став для Нікітюк важливою частиною публічної діяльності: її робота в медіа поступово вийшла далеко за межі розваг.

Леся Нікітюк в «Le Маршрутка» / © Архів

Леся Нікітюк у кіно — дебют

Кадр з фільму «Песики»

Ще одним новим викликом для телеведучої стало кіно. У 2025 році на великі екрани вийшла романтична комедія «Песики», де Леся Нікітюк зіграла головну роль.

Для неї це був повноцінний акторський дебют у кіно. У стрічці вона виконала роль Яни — амбітної кар’єристки, яка після загадкового прокляття стикається з абсурдною ситуацією: чоловіки, з якими вона вступає у стосунки, перетворюються на собак.

Кадр з фільму «Песики»

Зйомки стали для Нікітюк можливістю вийти за межі звичного телевізійного образу. Якщо на телебаченні вона багато років грає фактично саму себе — швидку, дотепну й імпровізаційну, — то в кіно їй довелося створити окрему героїню та працювати за законами художнього фільму.

Кадр з фільму «Песики»

Особисте життя Лесі Нікітюк: чому вона довго приховувала кохання

Леся Нікітюк з нареченим / © instagram.com/special_my_profession

Попри багаторічну присутність на екрані, особисте життя Леся Нікітюк тривалий час залишала значно більш закритим, ніж кар’єру.

Глядачі знали про неї практично все — де вона працює, куди їздить, у яких шоу бере участь, що відбувається на зніманнях. Але питання про стосунки залишалося без чітких відповідей.

Леся Нікітюк з нареченим / © instagram.com/special_my_profession

Ситуація змінилася, коли стало відомо про роман телеведучої з військовослужбовцем Дмитром Бабчуком. У січні 2025 року пара заручилася, а невдовзі стало зрозуміло, що їхні стосунки переходять у новий етап.

Для Нікітюк це був важливий особистий поворот. Вона, яка роками могла жартувати практично на будь-яку тему, цього разу набагато обережніше відкривала подробиці приватного життя.

Леся Нікітюк з нареченим / © instagram.com/lesia_nikituk

Леся Нікітюк і Дмитро Бабчук: кохання під час війни

Леся Нікітюк з нареченим / © instagram.com/lesia_nikituk

Дмитро Бабчук — військовослужбовець, і його служба стала невіддільною частиною історії їхньої родини.

Дмитро Бабчук / © instagram.com/lesia_nikituk

У Нікітюк неодноразово з’являлися спільні кадри з нареченим, однак більшість подробиць їхніх стосунків пара залишає для себе. 2026 року увага до Дмитра знову посилилася після того, як він переніс операцію на нозі та розповів про відновлення і плани щодо подальшої служби.

Попри це, Леся продовжує працювати, виходити на знімальні майданчики та поєднувати професійне життя з материнством.

Леся Нікітюк з нареченим / © instagram.com/lesia_nikituk

А питання про весілля залишається одним із тих, які регулярно виникають у шанувальників пари. У 2026 році сама ведуча говорила про те, що після народження сина її ставлення до весілля змінилося.

Вагітність Лесі Нікітюк: як вона зберігала особисту таємницю

Леся Нікітюк вагітна / © instagram.com/lesia_nikituk

На початку 2025 року в Мережі почали активно обговорювати можливу вагітність телеведучої. Чутки з’являлися задовго до офіційного підтвердження.

У лютому Леся вже коментувала ці припущення, однак остаточно розставила крапки над «і» лише 16 червня 2025 року. Тоді вона підтвердила вагітність та показала фото з округлим животиком.

Леся Нікітюк вагітна / © КЛАЦ

Однак найбільший сюрприз полягав у тому, що на момент офіційного оголошення Нікітюк уже стала мамою.

15 червня 2025 року Леся народила первістка. Про це вона та Дмитро Бабчук публічно повідомили через кілька днів, показавши кадри з виписки з пологового будинку.

Так телеведуча фактично провела одну з найважливіших подій у житті практично поза публічністю.

Леся Нікітюк вагітна / © instagram.com/klats.media

Син Лесі Нікітюк Оскар: як материнство змінило зірку

Леся Нікітюк з сином Оскаром / © instagram.com/lesia_nikituk

Сина Леся та Дмитро назвали Оскаром.

Від самого початку ведуча намагалася максимально оберігати дитину від зайвої уваги. У соцмережах вона час від часу ділилася кадрами із сином, але досі робить це так, щоб не показувати його обличчя.

Леся Нікітюк з сином Оскаром / © instagram.com/lesia_nikituk

Перший рік материнства Нікітюк поступово відкривала аудиторії невеликими фрагментами: прогулянками, домашніми моментами, фотографіями дитячих речей та рідкісними кадрами Оскара.

Леся Нікітюк з сином Оскаром / © instagram.com/lesia_nikituk

У вересні 2026 року Нікітюк поділилася новими рідкісними кадрами вже однорічного Оскара, а невдовзі показала сімейні моменти із сином під час поїздки на Закарпаття.

Особливо зворушливим став момент із першою стрижкою хлопчика. Леся розповіла, що зберегла його перші кучерики як пам’ять.

Леся Нікітюк з сином Оскаром / © instagram.com/lesia_nikituk

Леся Нікітюк після народження сина

Леся Нікітюк з сином Оскаром / © instagram.com/lesia_nikituk

Материнство не змусило Нікітюк поставити кар’єру на паузу. Навпаки, вона досить швидко повернулася до роботи, продовжила вести телевізійні проєкти та з’являтися на публіці.

При цьому в її публічному образі справді відбулися зміни. В інтерв’ю Новому каналу у 2026 році ведуча говорила про власні трансформації після народження дитини, зокрема про те, як материнство вплинуло на її погляди на сім’ю та весілля.

Леся Нікітюк з сином Оскаром / © instagram.com/lesia_nikituk

Тепер у житті Нікітюк паралельно існують одразу кілька великих ролей: телеведучої, акторки, блогерки, нареченої військового та мами маленького Оскара.

Леся Нікітюк з сином Оскаром / © instagram.com/lesia_nikituk

За плечима Лесі Нікітюк — шлях, який починався зі студентської сцени та жартів про звичайне життя, а привів її до національного телебачення, подорожей десятками країн, власних шоу, кіно та великої аудиторії в соцмережах.

І, мабуть, найцікавіше в цій історії те, що навіть після майже двох десятиліть на екрані її біографія продовжує змінюватися. Тепер у ній є не лише нові телевізійні сезони, а й зовсім інша роль — мами. І сьогодні, у день свого 39-річчя, Леся Нікітюк зустрічає новий рік життя вже в цій новій для себе реальності.

Леся Нікітюк з сином Оскаром / © instagram.com/lesia_nikituk

Нагадаємо, нещодавно свій день народження святкував ведучий Григорій Решетнік. Пропонуємо подивитися, як за 20 років на екранах змінився шоумен.

Новини партнерів