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Леся Нікітюк — 39: кар’єра, стосунки з військовим, син Оскар та інші маловідомі факти про зірку
Згадуємо, як дівчина з Хмельницького підкорила українське телебачення, та розповідаємо, що відомо про її кар’єру, кохання, материнство і життя поза кадром.
Сьогодні, 19 жовтня, українська телеведуча, акторка та блогерка Леся Нікітюк святкує день народження — їй виповнюється 39 років. За майже два десятиліття у медіа вона встигла пройти шлях від студентської сцени та гумористичних номерів до великих телевізійних шоу, тревел-проєктів, кіно та власних форматів, а останніми роками її життєва історія отримала ще один важливий розділ — материнство.
Нікітюк давно перестала бути для українських глядачів просто телеведучою. Її впізнають за голосом, манерою жартувати, високим зростом, самоіронією та здатністю говорити з аудиторією без відчуття дистанції. Водночас за образом легкої та безтурботної Лесі стоїть довга професійна робота, десятки телевізійних сезонів, зйомки у складних умовах і постійне вміння адаптуватися до нових реалій.
Леся Нікітюк: де народилася і якою була в дитинстві
Леся Нікітюк народилася 19 жовтня 1987 року в Хмельницькому. Її дитинство минуло далеко від телевізійних студій і червоних доріжок. Батьки Лесі — Катерина та Іван Нікітюки — працювали на підприємстві «Укрелектроапарат». У родині також є брат Сергій.
Майбутня телезірка навчалася у Хмельницькому, а згодом вступила до Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії. Її освіта була пов’язана з педагогікою, тож на певному етапі цілком можна було уявити Нікітюк не перед камерою, а в ролі виховательки чи вчительки.
Втім, ще під час навчання стало зрозуміло, що сцена їй ближча. Леся долучилася до КВК і виступала у складі команди «Торнадо Люкс». Саме там вона отримала перший серйозний досвід роботи перед аудиторією, навчившись не просто говорити зі сцени, а миттєво реагувати на ситуацію, імпровізувати та утримувати увагу залу.
Окремою сторінкою раннього періоду став гумористичний номер «Галя, я в маршрутці», який свого часу набув неабиякої популярності в інтернеті. Для Нікітюк це був той випадок, коли локальна харизма почала виходити далеко за межі рідного міста.
«Розсміши коміка»: момент, коли Лесю Нікітюк помітили
Перший масштабний телевізійний прорив Лесі пов’язаний із гумористичним шоу «Розсміши коміка». На сцену вона виходила разом із подругою Ольгою Панасенко у складі дуету «Малинки».
Їхні виступи привернули увагу не лише глядачів, а й телевізійників. Дівчата демонстрували саме той тип гумору, який згодом стане візитівкою Нікітюк: побутові історії, яскраві образи, активна міміка, самоіронія та відсутність страху виглядати смішно.
Після успішних виступів у шоу перед Лесею фактично відкрилися двері у професійне телебачення. А вже наступний етап кар’єри змінив її життя остаточно.
«Орел і решка» зробив Лесю Нікітюк зіркою
У вересні 2012 року Нікітюк стала ведучою тревел-шоу «Орел і решка». Саме цей проєкт перетворив її з перспективної гумористки на телевізійну зірку, яку почали впізнавати далеко за межами України.
У програмі Леся подорожувала різними країнами, жила в абсолютно різних умовах і демонструвала глядачам світ не лише через туристичні пам’ятки, а й через власні реакції. Вона могла опинитися в розкішному готелі, а за короткий час — шукати пригоди в зовсім іншому середовищі.
Її телевізійна перевага полягала в тому, що вона не намагалася бути «ідеальною мандрівницею». Нікітюк залишалася собою: могла здивуватися, розсміятися, розгубитися або відверто прокоментувати те, що бачила перед собою.
Згодом ведуча працювала у різних сезонах та форматах «Орла і решки», зокрема у «Навколосвітній подорожі» та «Раю і пеклі». Цей період закріпив за нею статус однієї з найвпізнаваніших українських телеведучих.
Новий етап популярності Лесі Нікітюк
Після тревел-шоу кар’єра Нікітюк не обмежилася подорожами. Одним із головних проєктів у її телевізійній біографії стало шоу «Хто зверху?».
У цьому форматі Леся змогла проявити зовсім іншу сторону свого таланту. Тут уже не потрібно було досліджувати нову країну чи працювати у форматі тревел-шоу — головним інструментом ведучої стали гумор, імпровізація та взаємодія з гостями й учасниками.
Нікітюк стала однією з центральних постатей програми й згодом продовжила вести проєкт у нових сезонах. У 2026 році на Новому каналі стартував уже 15-й сезон «Хто зверху?», де ведуча знову працює у звичному для глядачів форматі.
Паралельно у творчій біографії Лесі з’являлися інші проєкти. Одне з шоу дало їй можливість знову працювати у форматі, де значну роль відіграють швидка реакція, жарти та взаємодія з учасниками.
Таким чином Нікітюк поступово перетворилася з телеведучої одного популярного формату на універсальну медійну особистість.
Як змінилася Леся після початку повномасштабної війни
Окреме місце в кар’єрі Нікітюк займає «Le Маршрутка». Спочатку це був тревел-проєкт про Україну, її міста, людей та цікаві місця. Але після початку повномасштабного вторгнення формат змінився.
У третьому сезоні команда показувала Україну вже в умовах війни. Леся вирушала у регіони, які пережили окупацію та обстріли, спілкувалася з людьми, які залишалися у своїх містах, і розповідала їхні історії. Частину зйомок проводили навіть за межами України — зокрема, у Польщі, куди ведуча приїхала разом із командою та поверталася звідти з гуманітарною допомогою.
Змінилася й сама «маршрутка» — транспорт, який асоціювався з легкими подорожами, отримав сліди обстрілів. Новий сезон уже розповідав не просто про цікаві куточки країни, а про людей, які пережили окупацію, руйнування та вимушений переїзд.
Цей період став для Нікітюк важливою частиною публічної діяльності: її робота в медіа поступово вийшла далеко за межі розваг.
Леся Нікітюк у кіно — дебют
Ще одним новим викликом для телеведучої стало кіно. У 2025 році на великі екрани вийшла романтична комедія «Песики», де Леся Нікітюк зіграла головну роль.
Для неї це був повноцінний акторський дебют у кіно. У стрічці вона виконала роль Яни — амбітної кар’єристки, яка після загадкового прокляття стикається з абсурдною ситуацією: чоловіки, з якими вона вступає у стосунки, перетворюються на собак.
Зйомки стали для Нікітюк можливістю вийти за межі звичного телевізійного образу. Якщо на телебаченні вона багато років грає фактично саму себе — швидку, дотепну й імпровізаційну, — то в кіно їй довелося створити окрему героїню та працювати за законами художнього фільму.
Особисте життя Лесі Нікітюк: чому вона довго приховувала кохання
Попри багаторічну присутність на екрані, особисте життя Леся Нікітюк тривалий час залишала значно більш закритим, ніж кар’єру.
Глядачі знали про неї практично все — де вона працює, куди їздить, у яких шоу бере участь, що відбувається на зніманнях. Але питання про стосунки залишалося без чітких відповідей.
Ситуація змінилася, коли стало відомо про роман телеведучої з військовослужбовцем Дмитром Бабчуком. У січні 2025 року пара заручилася, а невдовзі стало зрозуміло, що їхні стосунки переходять у новий етап.
Для Нікітюк це був важливий особистий поворот. Вона, яка роками могла жартувати практично на будь-яку тему, цього разу набагато обережніше відкривала подробиці приватного життя.
Леся Нікітюк і Дмитро Бабчук: кохання під час війни
Дмитро Бабчук — військовослужбовець, і його служба стала невіддільною частиною історії їхньої родини.
У Нікітюк неодноразово з’являлися спільні кадри з нареченим, однак більшість подробиць їхніх стосунків пара залишає для себе. 2026 року увага до Дмитра знову посилилася після того, як він переніс операцію на нозі та розповів про відновлення і плани щодо подальшої служби.
Попри це, Леся продовжує працювати, виходити на знімальні майданчики та поєднувати професійне життя з материнством.
А питання про весілля залишається одним із тих, які регулярно виникають у шанувальників пари. У 2026 році сама ведуча говорила про те, що після народження сина її ставлення до весілля змінилося.
Вагітність Лесі Нікітюк: як вона зберігала особисту таємницю
На початку 2025 року в Мережі почали активно обговорювати можливу вагітність телеведучої. Чутки з’являлися задовго до офіційного підтвердження.
У лютому Леся вже коментувала ці припущення, однак остаточно розставила крапки над «і» лише 16 червня 2025 року. Тоді вона підтвердила вагітність та показала фото з округлим животиком.
Однак найбільший сюрприз полягав у тому, що на момент офіційного оголошення Нікітюк уже стала мамою.
15 червня 2025 року Леся народила первістка. Про це вона та Дмитро Бабчук публічно повідомили через кілька днів, показавши кадри з виписки з пологового будинку.
Так телеведуча фактично провела одну з найважливіших подій у житті практично поза публічністю.
Син Лесі Нікітюк Оскар: як материнство змінило зірку
Сина Леся та Дмитро назвали Оскаром.
Від самого початку ведуча намагалася максимально оберігати дитину від зайвої уваги. У соцмережах вона час від часу ділилася кадрами із сином, але досі робить це так, щоб не показувати його обличчя.
Перший рік материнства Нікітюк поступово відкривала аудиторії невеликими фрагментами: прогулянками, домашніми моментами, фотографіями дитячих речей та рідкісними кадрами Оскара.
У вересні 2026 року Нікітюк поділилася новими рідкісними кадрами вже однорічного Оскара, а невдовзі показала сімейні моменти із сином під час поїздки на Закарпаття.
Особливо зворушливим став момент із першою стрижкою хлопчика. Леся розповіла, що зберегла його перші кучерики як пам’ять.
Леся Нікітюк після народження сина
Материнство не змусило Нікітюк поставити кар’єру на паузу. Навпаки, вона досить швидко повернулася до роботи, продовжила вести телевізійні проєкти та з’являтися на публіці.
При цьому в її публічному образі справді відбулися зміни. В інтерв’ю Новому каналу у 2026 році ведуча говорила про власні трансформації після народження дитини, зокрема про те, як материнство вплинуло на її погляди на сім’ю та весілля.
Тепер у житті Нікітюк паралельно існують одразу кілька великих ролей: телеведучої, акторки, блогерки, нареченої військового та мами маленького Оскара.
За плечима Лесі Нікітюк — шлях, який починався зі студентської сцени та жартів про звичайне життя, а привів її до національного телебачення, подорожей десятками країн, власних шоу, кіно та великої аудиторії в соцмережах.
І, мабуть, найцікавіше в цій історії те, що навіть після майже двох десятиліть на екрані її біографія продовжує змінюватися. Тепер у ній є не лише нові телевізійні сезони, а й зовсім інша роль — мами. І сьогодні, у день свого 39-річчя, Леся Нікітюк зустрічає новий рік життя вже в цій новій для себе реальності.
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