Гламур
735
Леся Нікітюк чесно зізналася, чому з маленьким сином часто виїздить з Києва до іншого міста

Зіркова мама вже регулярно гостює у рідному Хмельницькому.

Леся Нікітюк

Леся Нікітюк / © instagram.com/lesia_nikituk

Українська телеведуча Леся Нікітюк розкрила правду про свої часті подорожі до рідного міста.

Так, дуже часто у фотоблогу зірка транслює, що у вільний від роботи час їде до Хмельницька з маленьким сином Оскаром. Там його няньчать рідні, а ведуча натомість має час для себе. Та це не єдина причина, чому Нікітюк полюбляє гостювати у батьківському домі. У сториз вона пояснила, що цьому сприяє також і коротка відстань між важливими їй місцями.

Зірка порівняла рідне місто з Києвом і наголосила, що всі справи їй краще виконувати у Хмельницьку через знане скорочення часу і більше часу на сина. Крім того, Леся також показала шанувальникам свою рутину. Зокрема, як тренується у спортзалі й має таку ідеальну підтягнуту форму після пологів.

Леся Нікітюк / © instagram.com/lesia_nikituk

Леся Нікітюк / © instagram.com/lesia_nikituk

Леся Нікітюк / © instagram.com/lesia_nikituk

Леся Нікітюк / © instagram.com/lesia_nikituk

«Що не кажіть, а маленьке місто для життя з дітьми набагато комфортніше. За пів дня і себе в порядок приведеш, і дитину кудись заведеш, і погуляти встигнеш, і купу справ зробити паралельно. У Києві пів дня ти просто кудись їдеш», — пояснила Леся.

До речі, нещодавно ведуча показала свою традицію у батьківському домі. Вона похизувалася, як дивувала кулінарним талантом своїх найрідніших на кухні.

Нагадаємо, нещодавно співак Арсен Мірзоян поділився секретами своєї спортивної форми й скільки зараз важить.

