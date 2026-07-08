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Леся Нікітюк з однорічним сином покинула Київ через атаки РФ: де зараз ведуча
Телеведуча разом із сином Оскаром залишила столицю через постійні обстріли та вирушила на захід.
Українська ведуча Леся Нікітюк разом із сином Оскаром залишила Київ через масовані обстріли та вирушила на відпочинок до рідного Хмельницького.
Останні тижні в столиці стали справжнім випробуванням для багатьох українських родин. Не стала винятком і телеведуча Леся Нікітюк. Зірка вирішила ненадовго змінити гучний ритм Києва на більш спокійне місце. Найголовніше для неї зараз — безпека маленького сина. Тож знаменитість зібрала речі та вирушила разом з однорічним Оскаром за межі столиці. Для відпочинку вона обрала місце, де почувається по-справжньому вдома.
«Дорога на Хмельниччину… У Києві побула. Дякую», — коротко написала телеведуча у своїх соцмережах.
Згодом Нікітюк розсекретила, що нині перебуває в Хмельницькому. Саме там живуть її батьки, до яких вона приїхала разом із сином. У Instagram знаменитість показала перші кадри літніх канікул: зелені поля, корів на пасовищі та затишне батьківське подвір’я, що потопає в квітах.
Попри похмуру погоду Леся та маленький Оскар вийшли на прогулянку і, судячи з кадрів, насолоджуються довгоочікуваним спокоєм далеко від сирен і вибухів.
«Моє сонечко», — підписала кадр зірка.
Нагадаємо, нещодавно наречений Лесі Нікітюк вперше повністю показав їхнього однорічного сина.