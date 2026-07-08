Леся Нікітюк з однорічним сином покинула Київ через атаки РФ: де зараз ведуча

Леся Нікітюк / © instagram.com/lesia_nikituk

Реклама

Українська ведуча Леся Нікітюк разом із сином Оскаром залишила Київ через масовані обстріли та вирушила на відпочинок до рідного Хмельницького.

Останні тижні в столиці стали справжнім випробуванням для багатьох українських родин. Не стала винятком і телеведуча Леся Нікітюк. Зірка вирішила ненадовго змінити гучний ритм Києва на більш спокійне місце. Найголовніше для неї зараз — безпека маленького сина. Тож знаменитість зібрала речі та вирушила разом з однорічним Оскаром за межі столиці. Для відпочинку вона обрала місце, де почувається по-справжньому вдома.

«Дорога на Хмельниччину… У Києві побула. Дякую», — коротко написала телеведуча у своїх соцмережах.

Реклама

Згодом Нікітюк розсекретила, що нині перебуває в Хмельницькому. Саме там живуть її батьки, до яких вона приїхала разом із сином. У Instagram знаменитість показала перші кадри літніх канікул: зелені поля, корів на пасовищі та затишне батьківське подвір’я, що потопає в квітах.

Попри похмуру погоду Леся та маленький Оскар вийшли на прогулянку і, судячи з кадрів, насолоджуються довгоочікуваним спокоєм далеко від сирен і вибухів.

«Моє сонечко», — підписала кадр зірка.

Нагадаємо, нещодавно наречений Лесі Нікітюк вперше повністю показав їхнього однорічного сина.

Реклама

Новини партнерів