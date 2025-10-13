ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
682
Час на прочитання
1 хв

Леся Нікітюк на милому фото показала, як наречений-військовий заколисує їхнього синочка

Знаменитість продемонструвала їхні сімейні вечори.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Леся Нікітюк із нареченим та сином

Леся Нікітюк із нареченим та сином / © instagram.com/lesia_nikituk

Українська телеведуча Леся Нікітюк показала, як наречений-військовий Дмитро Бабчук проводить час із їхнім крихітним сином.

Малюку незабаром виповниться чотири місяці. Оскільки Дмитро Бабчук є чинним військовим, то він майже весь час перебуває на службі. Як раніше говорив сам наречений Лесі, йому вкрай рідко вдається побути з дружиною та сином.

Та Дмитру, схоже, вдалось вирватися до сім'ї. У своєму Instagram Леся Нікітюк показала, як її коханий проводить час із сином. Обранець ведучої мило заколисував малюка на руках. Звичайно ж, знаменитість показала їх зі спини. Річ у тім, що зірка ретельно приховує обличчя крихітного малюка.

Наречений Лесі Нікітюк з їхнім сином / © instagram.com/lesia_nikituk

Наречений Лесі Нікітюк з їхнім сином / © instagram.com/lesia_nikituk

Зазначимо, цьогоріч в особистому житті Лесі Нікітюк сталися кардинальні зміни. Знаменитість на початку року заручилася з коханим-військовим, а в червні народила первістка. До речі, ходять чутки, що ведуча вже й заміжня. Сама ж Леся поки що це не підтверджує, хоча нещодавно підігріла плітки про своє весілля.

Дата публікації
Кількість переглядів
682
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie