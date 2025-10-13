Леся Нікітюк на милому фото показала, як наречений-військовий заколисує їхнього синочка

Леся Нікітюк із нареченим та сином / © instagram.com/lesia_nikituk

Українська телеведуча Леся Нікітюк показала, як наречений-військовий Дмитро Бабчук проводить час із їхнім крихітним сином.

Малюку незабаром виповниться чотири місяці. Оскільки Дмитро Бабчук є чинним військовим, то він майже весь час перебуває на службі. Як раніше говорив сам наречений Лесі, йому вкрай рідко вдається побути з дружиною та сином.

Та Дмитру, схоже, вдалось вирватися до сім'ї. У своєму Instagram Леся Нікітюк показала, як її коханий проводить час із сином. Обранець ведучої мило заколисував малюка на руках. Звичайно ж, знаменитість показала їх зі спини. Річ у тім, що зірка ретельно приховує обличчя крихітного малюка.

Наречений Лесі Нікітюк з їхнім сином / © instagram.com/lesia_nikituk

Зазначимо, цьогоріч в особистому житті Лесі Нікітюк сталися кардинальні зміни. Знаменитість на початку року заручилася з коханим-військовим, а в червні народила первістка. До речі, ходять чутки, що ведуча вже й заміжня. Сама ж Леся поки що це не підтверджує, хоча нещодавно підігріла плітки про своє весілля.