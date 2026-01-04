Леся Нікітюк на свіжому фото показала, який зараз вигляд має її помітно підрослий піврічний син

Леся Нікітюк / © instagram.com/lesia_nikituk

Реклама

Українська телеведуча Леся Нікітюк показала свіже фото піврічного сина.

Знаменитість взагалі ретельно приховує сина від сторонніх очей. Проте час від часу ведуча тішить їхніми спільними знімками, як і цього разу. Зокрема, в Instagram-stories Леся Нікітюк опублікувала свіже фото з Оскаром.

Кадр був зроблений серед засніженого подвір'я під час їхньої прогулянки. Леся Нікітюк тримала сина на руках, зовсім трішки підкидувала його в повітря, а потім ловила.

Реклама

Леся Нікітюк із сином / © instagram.com/lesia_nikituk

На фото особливо розгледіти Оскара не вдасться. Хлопчик був одягнений у комбінезон із капюшоном. Тим часом Леся Нікітюк тримала його таким чином, щоб не було видно обличчя. Проте на знімку все ж таки можна розгледіти, як Оскар, якому вже пів року, помітно підріс.

Зазначимо, Леся Нікітюк народила сина торік 15 червня. Батько хлопчика – військовий Дмитро Бабчук, з яким знаменитість заручилась у січні 2025 року.

Нагадаємо, перед Новим роком Леся Нікітюк захворіла. Знаменитість жалілась, що це зіпсувало їй новорічний відпочинок у Буковелі.