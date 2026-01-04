- Дата публікації
-
- Категорія
- Гламур
- Кількість переглядів
- 407
- Час на прочитання
- 1 хв
Леся Нікітюк на свіжому фото показала, який зараз вигляд має її помітно підрослий піврічний син
Знаменитість показала їхню прогулянку на подвір'ї.
Українська телеведуча Леся Нікітюк показала свіже фото піврічного сина.
Знаменитість взагалі ретельно приховує сина від сторонніх очей. Проте час від часу ведуча тішить їхніми спільними знімками, як і цього разу. Зокрема, в Instagram-stories Леся Нікітюк опублікувала свіже фото з Оскаром.
Кадр був зроблений серед засніженого подвір'я під час їхньої прогулянки. Леся Нікітюк тримала сина на руках, зовсім трішки підкидувала його в повітря, а потім ловила.
На фото особливо розгледіти Оскара не вдасться. Хлопчик був одягнений у комбінезон із капюшоном. Тим часом Леся Нікітюк тримала його таким чином, щоб не було видно обличчя. Проте на знімку все ж таки можна розгледіти, як Оскар, якому вже пів року, помітно підріс.
Зазначимо, Леся Нікітюк народила сина торік 15 червня. Батько хлопчика – військовий Дмитро Бабчук, з яким знаменитість заручилась у січні 2025 року.
Нагадаємо, перед Новим роком Леся Нікітюк захворіла. Знаменитість жалілась, що це зіпсувало їй новорічний відпочинок у Буковелі.