Леся Нікітюк на свіжих фото показала, який зараз вигляд має її підрослий піврічний син

Знаменитість поділилась, як минає її грудень.

Леся Нікітюк

Леся Нікітюк / © instagram.com/lesia_nikituk

Українська телеведуча Леся Нікітюк показала свіжі фото з піврічним сином від нареченого-військового Дмитра Бабчука.

Зокрема, у своєму Instagram знаменитість продемонструвала, як минає її грудень. Серед інших світлин ведуча показала рідкісні кадри з сином, якого зазвичай ретельно приховує. На одному зі знімків Леся Нікітюк, яка була одягнена в шкіряні штани та корсет, тримала маленького Оскара на руках та робила селфі в дзеркалі.

Леся Нікітюк із сином / © instagram.com/lesia_nikituk

Леся Нікітюк із сином / © instagram.com/lesia_nikituk

На іншому кадрі ведуча позувала з татом. Вона ніжно пригортала синочка. На світлинах одразу впадає до ока, як піврічний Оскар вже помітно підріс та змінився. Щоправда, повність розгледіти хлопчика все ж таки не вдасться. Леся Нікітюк продовжує приховувати його обличчя від сторонніх очей.

Леся Нікітюк із сином та татом / © instagram.com/lesia_nikituk

Леся Нікітюк із сином та татом / © instagram.com/lesia_nikituk

Зазначимо, 2025 року особисте життя ведучої кардинально змінилось. У січні Леся Нікітюк заручилась з військовим Дмитром Бабчуком. Вже 15 червня знаменитість народила сина Оскара.

Нагадаємо, нещодавно косметологиня Лесі Нікітюк видала секрети її краси. Спеціалістка розкрила правду про ін'єкції та маніпуляції з обличчям ведучої.

