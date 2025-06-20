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Леся Нікітюк народила первістка: відомі українські зірки привітали її з появою сина
Виявилося, ведуча розсекретила вагітність у момент, коли вже таємно народила первістка.
Українська телеведуча Леся Нікітюк вперше стала мамою – 15 червня вона народила сина.
Зірка офіційно розсекретила свою вагітність 16 червня й показала фото з округлим животиком. Але насправді вже 15 червня вона таємно тримала на руках новонародженого малюка. Та врешті, про радісну звістку про поповнення в родині вона з нареченим, військовим Дмитром Бабчуком повідомила лише сьогодні, 20 червня.
У Мережі під дописом з фото з виписування з пологового зібралося чимало юзерів і зіркових колег Лесі Нікітюк. Всі вони щиро пораділи за новоспечену маму та її коханого й побажали всього найкращого їхній родині, яка тепер стала більшою.
"Лесюня! Яке щастя! Вітання вашій сімʼї" – Надя Дорофєєва
"Вітаююю! Багато молока, тихих ночей, без коліків і газиків, кайфуй, Лесюню, перший рік –найсолодший" – Анна Саліванчук
"Найкраще, що може в житті відбутися! Лесю, вітаємо! Щастя синочку!" – Юрій Горбунов
"Аа! Неймовірна! Як круто! Вітаю вашу родину" – Джамала
"Леся! Я вас вітаю!" – Мішель Андраде
"Вітаю!" – Тіімур Мірошниченко
"Чому народила ти, а плачу я? Дякую тобі за найкращі світлі новини в ці дні. Вітаю вас" – Маша Єфросиніна
"Щастя та шаленого кохання на довгі роки! Син – це круто" – Григорій Решетнік
"Лесічко, щиро вітаю!" – Віктор Павлік
Нагадаємо, нещодавно наречений Лесі Нікітюк розкрив, як дізнався про поповнення в родині у символічну дату під час виконання військових завдань.