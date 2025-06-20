Леся Нікітюк народила первістка: відомі українські зірки привітали її з появою сина

Леся Нікітюк з сином, Маша Єфросиніна, Надя Дорофєєва

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Українська телеведуча Леся Нікітюк вперше стала мамою – 15 червня вона народила сина.

Зірка офіційно розсекретила свою вагітність 16 червня й показала фото з округлим животиком. Але насправді вже 15 червня вона таємно тримала на руках новонародженого малюка. Та врешті, про радісну звістку про поповнення в родині вона з нареченим, військовим Дмитром Бабчуком повідомила лише сьогодні, 20 червня.

У Мережі під дописом з фото з виписування з пологового зібралося чимало юзерів і зіркових колег Лесі Нікітюк. Всі вони щиро пораділи за новоспечену маму та її коханого й побажали всього найкращого їхній родині, яка тепер стала більшою.

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Леся Нікітюк виписалася з пологового / © instagram.com/lesia_nikituk

"Лесюня! Яке щастя! Вітання вашій сімʼї" – Надя Дорофєєва

"Вітаююю! Багато молока, тихих ночей, без коліків і газиків, кайфуй, Лесюню, перший рік –найсолодший" – Анна Саліванчук

"Найкраще, що може в житті відбутися! Лесю, вітаємо! Щастя синочку!" – Юрій Горбунов

"Аа! Неймовірна! Як круто! Вітаю вашу родину" – Джамала

"Леся! Я вас вітаю!" – Мішель Андраде

"Вітаю!" – Тіімур Мірошниченко

"Чому народила ти, а плачу я? Дякую тобі за найкращі світлі новини в ці дні. Вітаю вас" – Маша Єфросиніна

"Щастя та шаленого кохання на довгі роки! Син – це круто" – Григорій Решетнік

"Лесічко, щиро вітаю!" – Віктор Павлік

Нагадаємо, нещодавно наречений Лесі Нікітюк розкрив, як дізнався про поповнення в родині у символічну дату під час виконання військових завдань.