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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
2304
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2 хв

Леся Нікітюк народила первістка: відомі українські зірки привітали її з появою сина

Виявилося, ведуча розсекретила вагітність у момент, коли вже таємно народила первістка.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
Леся Нікітюк з сином, Маша Єфросиніна, Надя Дорофєєва

Леся Нікітюк з сином, Маша Єфросиніна, Надя Дорофєєва

Українська телеведуча Леся Нікітюк вперше стала мамою – 15 червня вона народила сина.

Зірка офіційно розсекретила свою вагітність 16 червня й показала фото з округлим животиком. Але насправді вже 15 червня вона таємно тримала на руках новонародженого малюка. Та врешті, про радісну звістку про поповнення в родині вона з нареченим, військовим Дмитром Бабчуком повідомила лише сьогодні, 20 червня.

У Мережі під дописом з фото з виписування з пологового зібралося чимало юзерів і зіркових колег Лесі Нікітюк. Всі вони щиро пораділи за новоспечену маму та її коханого й побажали всього найкращого їхній родині, яка тепер стала більшою.

Леся Нікітюк виписалася з пологового / © instagram.com/lesia_nikituk

Леся Нікітюк виписалася з пологового / © instagram.com/lesia_nikituk

  • "Лесюня! Яке щастя! Вітання вашій сімʼї" – Надя Дорофєєва

  • "Вітаююю! Багато молока, тихих ночей, без коліків і газиків, кайфуй, Лесюню, перший рік –найсолодший" – Анна Саліванчук

  • "Найкраще, що може в житті відбутися! Лесю, вітаємо! Щастя синочку!" – Юрій Горбунов

  • "Аа! Неймовірна! Як круто! Вітаю вашу родину" – Джамала

  • "Леся! Я вас вітаю!" – Мішель Андраде

  • "Вітаю!" – Тіімур Мірошниченко

  • "Чому народила ти, а плачу я? Дякую тобі за найкращі світлі новини в ці дні. Вітаю вас" – Маша Єфросиніна

  • "Щастя та шаленого кохання на довгі роки! Син – це круто" – Григорій Решетнік

  • "Лесічко, щиро вітаю!" – Віктор Павлік

Нагадаємо, нещодавно наречений Лесі Нікітюк розкрив, як дізнався про поповнення в родині у символічну дату під час виконання військових завдань.

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