Леся Нікітюк насмішила, як перед нацвідбором мила голову під краном у раковині

Знаменитості довелося йти на відчайдушний крок.

Леся Нікітюк

Леся Нікітюк / © instagram.com/lesia_nikituk

Ведуча Національного відбору на міжнародний пісенний конкурс "Євробачення-2026" Леся Нікітюк показала, на який відчайдушний крок їй довелося йти перед фіналом.

Вже от-от розпочнеться нацвідбір. Ведучі вже зібрані, аби розпочинати шоу. Проте Лесі Нікітюк довелося йти на відчайдушний крок. У знаменитості не було можливості помити голову. Тож, ведуча це зробила в приміщенні, де відбувся нацвідбір. Зокрема, Леся Нікітюк помила голову під краном у раковині.

До речі, ведуча неабияк за це подякувала судді нацвідбору Руслані. Річ у тім, що лише в її гримерці була гаряча вода. Руслана залюбки впустила до себе Лесю Нікітюк, аби та підготувалась.

Леся Нікітюк пішла на відчайдушний крок / © instagram.com/lesia_nikituk

Леся Нікітюк пішла на відчайдушний крок / © instagram.com/lesia_nikituk

"Готуємося до Національного відбору на "Євробачення-2026". Хочу висловити подяку Руслані за те, що ви будете бачити мене в помитою головою, а не в шапці", - жартує ведуча.

Загалом, Лесі Нікітюк зробили ефектну зачіску. Знаменитість буде з розпущеним волоссям та з укладкою.

Леся Нікітюк / © instagram.com/lesia_nikituk

Леся Нікітюк / © instagram.com/lesia_nikituk

Нагадаємо, редакція сайту ТСН.ua ретельно стежитиме за перебігом подій на нацвідборі та вестиме текстову онлайн-трансляцію. Дивіться конкурс разом із нами та не пропускайте найцікавіші моменти.

