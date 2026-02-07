- Дата публікації
-
- Категорія
- Гламур
- Кількість переглядів
- 123
- Час на прочитання
- 1 хв
Леся Нікітюк насмішила, як перед нацвідбором мила голову під краном у раковині
Знаменитості довелося йти на відчайдушний крок.
Ведуча Національного відбору на міжнародний пісенний конкурс "Євробачення-2026" Леся Нікітюк показала, на який відчайдушний крок їй довелося йти перед фіналом.
Вже от-от розпочнеться нацвідбір. Ведучі вже зібрані, аби розпочинати шоу. Проте Лесі Нікітюк довелося йти на відчайдушний крок. У знаменитості не було можливості помити голову. Тож, ведуча це зробила в приміщенні, де відбувся нацвідбір. Зокрема, Леся Нікітюк помила голову під краном у раковині.
До речі, ведуча неабияк за це подякувала судді нацвідбору Руслані. Річ у тім, що лише в її гримерці була гаряча вода. Руслана залюбки впустила до себе Лесю Нікітюк, аби та підготувалась.
"Готуємося до Національного відбору на "Євробачення-2026". Хочу висловити подяку Руслані за те, що ви будете бачити мене в помитою головою, а не в шапці", - жартує ведуча.
Загалом, Лесі Нікітюк зробили ефектну зачіску. Знаменитість буде з розпущеним волоссям та з укладкою.
Нагадаємо, редакція сайту ТСН.ua ретельно стежитиме за перебігом подій на нацвідборі та вестиме текстову онлайн-трансляцію. Дивіться конкурс разом із нами та не пропускайте найцікавіші моменти.