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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
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222
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1 хв

Леся Нікітюк насмішила реакцією на поповнення у родині Притули: "Добре, що не в один день"

Ведуча публічно звернулася до волонтера та його дружини з вітаннями.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
Сергій Притула і Леся Нікітюк

Сергій Притула і Леся Нікітюк / © instagram.com/lesia_nikituk

Українська ведуча Леся Нікітюк оригінально відреагувала на новину про поповнення в родині її колеги Сергія Притули. Як відомо, нещодавно волонтер і громадський діяч учетверте став батьком — його дружина Катерина народила сина Марка.

Зіркова колега не оминула нагоди привітати Притулу та зробити це у своєму фірмовому стилі — з теплом і гумором. У своєму Instagram Леся опублікувала спільні фото з Притулою зі знімань одного з телепроєктів. А в підписі залишила щиру, але дотепну реакцію:

"Вітаю з народженням синочка! Ото напарник, і дітки в один рік. Добре, що не в один день, було б людям про що поговорити", — з гумором написала Нікітюк.

Сторіз Лесі Нікітюк / © instagram.com/lesia_nikituk

Сторіз Лесі Нікітюк / © instagram.com/lesia_nikituk

Сторіз Лесі Нікітюк / © instagram.com/lesia_nikituk

Сторіз Лесі Нікітюк / © instagram.com/lesia_nikituk

Своїм жартом ведуча натякнула на те, що й сама нещодавно у червні стала мамою сина й так само, як і родина Притули, приховувала вагітність всі дев'ять місяців. Тож, на думку Лесі, якщо б за збігом обставин поява їхніх дітей припала б на один день, то це точно було викликало чимало запитань у фанів. До слова, поки що обидві знаменитості не показують новонароджених дітей.

Нагадаємо, нещодавно дружина Сергія Притули Катерина показала свій вигляд під час третьої вагітності та розчулила емоціями після пологів.

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