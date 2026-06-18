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ТСН у соціальних мережах

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Гламур
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Леся Нікітюк ніжно привітала сина з першим днем народження і показала раніше небачені фото з ним

Первістку знаменитості виповнився рочок.

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Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
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Леся Нікітюк

Леся Нікітюк / © instagram.com/lesia_nikituk

Українська ведуча Леся Нікітюк ніжно привітала сина від нареченого, військового Дмитра Бабчука, з першим днем народження.

Так, 15 червня первістку знаменитості виповнився рочок. Спочатку ведуча утримувалась від публічних привітань, але все ж таки вирішила це зробити. В Instagram-stories знаменитість опублікувала серію раніше небачених світлин із маленьким Оскаром. Кадри були зроблені в різний період, тож можна помітити, як хлопчик змінювався.

Леся Нікітюк із сином / © instagram.com/lesia_nikituk

Леся Нікітюк із сином / © instagram.com/lesia_nikituk

Також Леся Нікітюк пригадала день, коли народила синочка. Ведуча говорить, що Оскар з’явився на світ зовсім крихітним. У першу ніч його життя тоді був масований обстріл Києва. Проте, за словами Лесі Нікітюк, син міцно спав, ніби відчував, що батьки захистять його від усього.

«Звичайно, хочеться поділитися з вами маленьким сімейним святом. Нашому Осику виповнився один рік. Рік тому ти народився таким маленьким, але таким сильним хлопчиком. У першу ніч під страшні звуки тривоги і грому ракет, ти спав, ти вже знав, що наша з татом любов до тебе буде захищати тебе завжди», — пригадує знаменитість.

Леся Нікітюк із сином / © instagram.com/lesia_nikituk

Леся Нікітюк із сином / © instagram.com/lesia_nikituk

Леся Нікітюк говорить, що за рік Оскар неабияк підріс та змінився. Синочок ведучої вже важить 12 кілограм. Як пожартувала зірка, їй навіть складно в це повірити, адже хлопчик народився зовсім маленьким та зморщеним, що нагадував їй діда.

«Ну, як таке може бути? Народився малий, зморщений, ми думали, наш дід з того світу вернувся. А зараз 12 кг вкусняшки», — пожартувала знаменитість.

Син Лесі Нікітюк / © instagram.com/lesia_nikituk

Син Лесі Нікітюк / © instagram.com/lesia_nikituk

Нагадаємо, нещодавно Леся Нікітюк висміяла актора Тараса Цимбалюка. Артистові дісталося за його фрази на романтичному реаліті «Холостяк».

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