Леся Нікітюк ніжно звернулася до 30-річного нареченого-військового й показала його з маленьким сином

Леся Нікітюк з нареченим / © instagram.com/lesia_nikituk

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Українська телеведуча Леся Нікітюк зворушила шанувальників рідкісними сімейними кадрами та публічно привітала свого нареченого, військового Дмитра Бабчука, з ювілеєм.

Сьогодні, 9 червня, обранцю знаменитості виповнилося 30 років. З нагоди свята ведуча опублікувала в Instagram тепле привітання та показала зворушливе фото Дмитра разом із їхнім маленьким сином Оскаром. На кадрі військовий ніжно тримає малюка на руках. Світлину Нікітюк доповнила коротким, але милим зверненням до коханого.

«Такого чоловіка гріх не привітати. З днем народження, розмальовкін», — написала ведуча.

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Дмитро Бабчук з сином Оскаром / © instagram.com/lesia_nikituk

Також Леся поділилася дописом самого іменинника. З нагоди свого 30-річчя Дмитро опублікував добірку світлин, серед яких були як кадри з військової служби, так і фото біля розкішного автомобіля. У святковому дописі Бабчук підбив власні підсумки. За його словами, третину життя він присвятив військовій справі, а пережитий досвід сформував його як особистість.

«Сьогодні мені виповнилось 30 років — 10 з яких присвячені військовій справі. Даючи оцінку своєму шляху, який був пройдений, я можу з упевненістю сказати, що я ним задоволений», — поділився військовий.

Дмитро Бабчук / © instagram.com/lesia_nikituk

Окремо іменинник висловив вдячність своїй родині та друзям за підтримку протягом усіх цих років. Крім того, наречений Нікітюк звернувся до українців із закликом поширювати правильні цінності та бути прикладом для молодшого покоління. Також він вшанував пам’ять побратимів, які загинули на війні.

«Хочу подякувати своїй родині, яка мене у всьому розуміє та підтримує, також окремо висловлюю слова вдячності своїм друзям. Хочу, щоб кожен із нас дожив та побачив, чим же це все закінчиться. Несіть в маси правильні цінності та будьте прикладом для молодого покоління, ми наставники, яких не було у нас, коли кожен із нас приймав рішення приєднатися до війська. Памʼятаємо побратимів, які віддали своє життя. Всіх обійняв, дякую що зі мною», — зазначив Дмитро.

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Дмитро Бабчук / © instagram.com/lesia_nikituk

Нагадаємо, нещодавно ексдружина співака Дзідзьо, артистка Slavia, показала свого підрослого сина та привітала його з першим роком життя.

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