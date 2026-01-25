Леся Нікітюк обрала з шафи мами образи на нацвідбір на "Євробачення-2026" і насмішила результатом

Леся Нікітюк, Тімур Мірошниченко / © instagram.com/lesia_nikituk

Українська ведуча Леся Нікітюк з гумором показала свою підготовку до нацвідбору на «Євробачення-2026».

Як днями стало відомо, зірка разом з колегою Тімуром Мірошниченком стала ведучою пісенного змагання. Вони підбадьорюватимуть учасників й розважатимуть глядачів у прямому етері. Для такої відповідальної місії Леся почала підготовку заздалегідь і, звісно, не могла обійтися без жартів.

Телеведуча в Instagram показала, як обирає сценічні образи, і несподівано звернулася по допомогу до маминої шафи. Леся зізналася, що нині перебуває в Хмельницькому, тоді як її сценічні костюми залишилися в Києві. Втім, як пожартувала знаменитість, гардероб Катерини Петрівни — справжня скарбниця сміливих рішень.

Леся Нікітюк і Тімур Мірошниченко / © instagram.com/lesia_nikituk

«Друзі, давно нічого такого серйозного не вела, а тут нацвідбір на „Євробачення — 2026“! Наразі живу в Хмельницькому, всі костюми в Києві, але в маминій шафі завжди знайдеться декілька сміливих образів на важливу подію. Скажіть, щось з цього підійде? Тімуре Мірошниченко, а ти в чому будеш? Що там в тебе в батіній шафі?» — з гумором підписала зірка світлини.

На опублікованих фото Нікітюк позує в найрізноманітніших луках: від леопардового вбрання до халата й елегантного піджака. Усі образи вона приміряла з серйозним виглядом, потім за допомогою технологій додала на фото свого співедучого Тімура й запропонувала підписникам обрати, що ж краще підійде для пісенного конкурсу.

Леся Нікітюк і Тімур Мірошниченко / © instagram.com/lesia_nikituk

Леся Нікітюк і Тімур Мірошниченко / © instagram.com/lesia_nikituk

Леся Нікітюк і Тімур Мірошниченко / © instagram.com/lesia_nikituk

Публіка миттєво підхопила жарт. У коментарях фани не лише активно «голосували», а й щедро засипали ведучу компліментами. До обговорення долучилася й Ольга Сумська, яка з теплотою відзначила маму Лесі, назвавши її «ізящною жінкою».

Я все-таки за блузон з пташками. Як ніяк пісенний конкурс, образ буде з сенсом!

Я за леопардове!

Справа в тому, що б Леся не одягнула, перемагає її харизматичність, впевненість та любов до своєї справи. А я готова слухати і дивитися навіть і в маминих нарядах

Нагадаємо, національний відбір на «Євробачення-2026» стартує вже 7 лютого. Прямий ефір традиційно розпочнеться о 18:00 з передшоу, а обраний за результатами голосування переможець представить Україну на міжнародному конкурсі в Австрії. Тим часом у мережі вже доступні всі пісні фіналістів для прослуховування.