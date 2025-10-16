ТСН у соціальних мережах

Гламур
45
1 хв

Леся Нікітюк опублікувала рідкісне фото з вагітності та згадала миті очікування первістка

Леся Нікітюк поділилася спогадами про очікування первістка.

Злата Ковтун
Леся Нікітюк

Леся Нікітюк / © instagram.com/lesia_nikituk

Українська телеведуча Леся Нікітюк, яка в червні вперше стала мамою, поділилася архівним фото з періоду своєї вагітності, якого раніше не показувала в Мережі.

У своїх Instagram-сториз зірка показала кадр, зроблений 7 місяців тому під час відпочинку в Карпатах. На фото телеведуча позує в купальнику з помітним кругленьким животиком, демонструючи щасливі миті очікування малюка.

"7 місяців тому в цьому ж готелі. І ніхто не знав. Аж не віриться", — підписала публікацію Нікітюк.

Сториз Лесі Нікітюк / © instagram.com/lesia_nikituk

Сториз Лесі Нікітюк / © instagram.com/lesia_nikituk

Зазначимо, що цьогоріч особисте життя Лесі Нікітюк зазнало кардинальних змін. Зірка заручилася з військовим Дмитром Бабчуком. А згодом, у червні, стало відомо, що телеведуча народила первістка.

Нагадаємо, нещодавно Леся Нікітюк публічно заговорила про весілля з нареченим-військовослужбовцем Дмитром Бабчуком. Ведуча розповіла подробиці особистого життя.

45
