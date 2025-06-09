Леся Нікітюк оригінально привітала нареченого з 29-річчям і розкрила, за що його кохає

Леся Нікітюк / © instagram.com/lesia_nikituk

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Українська ведуча Леся Нікітюк оригінального привітала нареченого-військового з днем народження.

Для Дмитра Бабчука 9 червня особливий день. Військовому виповнюється вже 29 років. Однією з перших Дмитра привітала зі святом Леся Нікітюк. Ведуча присвятила серію дописів нареченому в Instagram-stories. Першою чергою знаменитість побажала коханому, аби він щороку нормально зустрічав день народження.

Леся Нікітюк привітала нареченого з днем народження / © instagram.com/lesia_nikituk

"З днем народження, мій Рекс. Хочу, щоб воно в тебе завжди було нормальним", - звернулася до нареченого Леся.

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Леся Нікітюк привітала нареченого з днем народження / © instagram.com/lesia_nikituk

Також ведуча показала їхні спільні фото і зізналась, за що кохає обранця. За словами знаменитості, їй подобається все до дрібниць. Та найголовніше обранець Нікітюк і сам знає.

Леся Нікітюк привітала нареченого з днем народження / © instagram.com/lesia_nikituk

"Люблю, як ти ходиш зі мною на шопінг, і те, як ти підкрадаєшся до шафи, щоб взяти свою футболку. Добре, що я тобі на них аж дві полички виділила…А ще, ти вмієш мене кружити. Ти знаєш!" – зазначила знаменитість.

Леся Нікітюк привітала нареченого з днем народження / © instagram.com/lesia_nikituk

Нагадаємо, нещодавно Леся Нікітюк засвітила напівоголеного нареченого у ліжку. Ведуча показала, як романтично минав їхній ранок.