Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
299
Час на прочитання
1 хв

Леся Нікітюк підігріла чутки про весілля та пожартувала з нареченого-військовослужбовця

Зірка промовистим жестом розсекретила ймовірний час для весілля з нареченим.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Леся Нікітюк

Леся Нікітюк / © instagram.com/lesia_nikituk

Українська телеведуча Леся Нікітюк натякнула на можливі плани щодо весілля.

Під час одного з раундів розважального шоу, а саме "Хто зверху", чоловічій команді поставили додаткове запитання: скільки відсотків жінок вважають дивним, якщо 40-річний чоловік жодного разу не був одружений. У цей момент блогерка Даша Астаф’єва звернулася до Нікітюк і запитала, чи вважає вона це особисто дивним. На що ведуча відповіла: "Звичайно, тому я за 28-річного і виходжу заміж… за 29-річного. А, вже тоді буде 30-річний".

Леся Нікітюк з нареченим / © instagram.com/klats.media

Леся Нікітюк з нареченим / © instagram.com/klats.media

Ведуча також пожартувала щодо свого нареченого-військовослужбовця. Знаменитість назвала коханого Дмитра Бабчука, назвавши його "молодим і красивим", чим підколола суперників.

"Молодий і красивий — це мій чоловік, Володю. А у вашій найближчій перспективі — ганебний програш жіночій команді", — насмішила своєю промовою Леся.

Якщо сприймати слова ведучої буквально, весілля пари не планується до літа наступного року. Сама ж Леся Нікітюк офіційно не називала дату святкування.

Нагадаємо, нещодавно Леся Нікітюк просто під час шоу пожартувала з Наді Дорофєєвої. Зірка неабияк розсмішила глядачів та викликала цікаву реакцію ексчоловіка співачки Володимира Дантеса.

