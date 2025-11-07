Леся Нікітюк підкорила виконанням хіта Мадонни після заяви Нікітіна про її прихований талант

Леся Нікітюк / © instagram.com/candy__superstar

Українська телеведуча Леся Нікітюк приголомшила прихильників несподіваною демонстрацією вокалу.

Так, зірка заспівала хіти Мадонни та Дженніфер Пейдж, показавши, що може не лише вести проєкти, але й чудово співати. В Instagram артистка з гумором розповіла, що нещодавно придбала караоке, але перше ж «тестування» перетворилося на справжній домашній мініконцерт. Леся виконала культову пісню Мадонни Frozen і хіт Crush Дженніфер Пейдж. Після цього жартома відмітила саму Мадонну, щоб та теж оцінила її вокал.

І все це після нещодавніх заяв продюсера Юрія Нікітіна. Річ у тому, що він вже давно розгледів музичний потенціал в Лесі й навіть називає її «дуже серйозною співачкою». Ба більше, шоумен місяць тому розсекретив, що ще до народження у телеведучої сина пропонував їй почати співочу кар’єру, однак тоді ідея так і залишилася на рівні обговорень.

Сама ж Нікітюк тоді лише посміялася і назвала пропозицію продюсера «цікавою». Та схоже, цього разу телеведуча вирішила все ж підтвердити, що в її душі живе справжня артистка, і, можливо, співоча сторінка в її кар’єрі ще попереду.

Нагадаємо, нещодавно редакція ТСН.ua писала про особисте життя Лесі Нікітюк. Зірка здолала чимало труднощів на шляху до сімейного щастя поруч з нареченим-військовим.