ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
410
Час на прочитання
1 хв

Леся Нікітюк підкорила виконанням хіта Мадонни після заяви Нікітіна про її прихований талант

Артистка ще до народження сина мала цікавий діалог з продюсером.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Леся Нікітюк

Леся Нікітюк / © instagram.com/candy__superstar

Українська телеведуча Леся Нікітюк приголомшила прихильників несподіваною демонстрацією вокалу.

Так, зірка заспівала хіти Мадонни та Дженніфер Пейдж, показавши, що може не лише вести проєкти, але й чудово співати. В Instagram артистка з гумором розповіла, що нещодавно придбала караоке, але перше ж «тестування» перетворилося на справжній домашній мініконцерт. Леся виконала культову пісню Мадонни Frozen і хіт Crush Дженніфер Пейдж. Після цього жартома відмітила саму Мадонну, щоб та теж оцінила її вокал.

І все це після нещодавніх заяв продюсера Юрія Нікітіна. Річ у тому, що він вже давно розгледів музичний потенціал в Лесі й навіть називає її «дуже серйозною співачкою». Ба більше, шоумен місяць тому розсекретив, що ще до народження у телеведучої сина пропонував їй почати співочу кар’єру, однак тоді ідея так і залишилася на рівні обговорень.

Сама ж Нікітюк тоді лише посміялася і назвала пропозицію продюсера «цікавою». Та схоже, цього разу телеведуча вирішила все ж підтвердити, що в її душі живе справжня артистка, і, можливо, співоча сторінка в її кар’єрі ще попереду.

Нагадаємо, нещодавно редакція ТСН.ua писала про особисте життя Лесі Нікітюк. Зірка здолала чимало труднощів на шляху до сімейного щастя поруч з нареченим-військовим.

Дата публікації
Кількість переглядів
410
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie