Леся Нікітюк після заяви Олі Полякової про участь у нацвідборі на "Євробачення" висунула умову

Українська ведуча Леся Нікітюк після зізнання співачки Олі Полякової про участь у нацвідборі на "Євробачення" здивувала заявою.

Так, виконавиця зібралася спробувати свої сили на Національному відборі. Артистка заявила, що навіть подала заявку. Щоправда, є один нюанс. Оля Полякова за правилами не може брати участь у нацвідборі, оскільки після 2014 року їздила до Росії. Та виконавиця звернулася до "Суспільного" і просить скорегувати вимоги для потенційних учасників.

На заяву Олі Полякової відреагувала Леся Нікітюк. Знаменитість висунула неочікувану умову. Вона заявила, що в разі участі Олі Полякової у нацвідборі на "Євробачення-2026" стане ведучою конкурсу.

"Якщо Оля Юріївна йде на нацвідбір, то я хочу його вести", - заявила ведуча.

Леся Нікітюк відреагувала на бажання Олі Полякової взяти участь у нацвідборі / © instagram.com/lesia_nikituk

До речі, торік Лесі Нікітюк випадала ця нагода. Однак знаменитість не могла стати ведучою нацвідбору на "Євробачення", оскільки на ці дати мала інші плани.

Нагадаємо, нещодавно Оля Полякова представила нову пісню. Артистка заспівала англійською мовою та зняла кліп, де в образі войовниці влаштувала спокусливі танці.