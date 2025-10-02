ТСН у соціальних мережах

02.10.2025
Гламур
1493
1 хв

Леся Нікітюк пофарбувала волосся та похизувалася новою зачіскою: "Темнуватий вийшов колір"

Знаменитість вирішила трішки оновити свій образ.

Валерія Сулима
Леся Нікітюк

Леся Нікітюк / © instagram.com/lesia_nikituk

Українська ведуча Леся Нікітюк вирішила оновити зачіску та вже похизувалася результатом.

Знаменитість пофарбувала волосся. У Лесі Нікітюк воно від природи доволі світле, але вона ж наразі обирає бути шатенкою. Тож, ведуча трішки фарбує волосся. У своєму Instagram зірка вже продемонструвала результат. Знаменитість говорить, що колір вийшов темнуватий, але після того, як вона декілька разів помиє волосся, то воно стане світлішим.

"Трішки пофарбували мене, і наче темнуватий вийшов колір. Але я думаю, що він вимиється через декілька разів, і буде дуже гарно", - ділиться ведуча.

Леся Нікітюк / © instagram.com/lesia_nikituk

Леся Нікітюк / © instagram.com/lesia_nikituk

До речі, знаменитість також вирішила оновити осінній гардероб. Задля цього Леся звернулася за допомогою до стиліста. Особливо ведучій сподобався образ з сукнею-комбінацією, шкіряною курткою, сорочкою та чоботями. Та коли стиліст почав озвучувати ціну вбрання, Нікітюк жартома зупинити його і одразу ж сказала, що задорого.

Леся Нікітюк / © instagram.com/lesia_nikituk

Леся Нікітюк / © instagram.com/lesia_nikituk

Нагадаємо, нещодавно Леся Нікітюк зізналась, як поєднує роботу з материнством. Знаменитість розсекретила, хто їй в цьому допомагає.

