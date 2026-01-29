- Дата публікації
Леся Нікітюк показала 7-місячного сина в кумедному капелюсі та який вигляд він має зараз
Зірка ділиться солодкими моментами свого материнства.
Українська телеведуча Леся Нікітюк потішила шанувальників новими сімейними кадрами та показала, як помітно підріс її семимісячний син Оскар.
У своєму Instagram Леся опублікувала фото з домашнього життя, на якому малюк постає у кумедному образі. Для дозвілля вдома ведуча обрала синові боді, штанці та яскравий в’язаний капелюшок салатового відтінку. Доповнив атмосферу затишку й родинного тепла чотирилапий улюбленець зірки — песик Рафік, який склав компанію маленькому Оскару.
Ніжний момент Нікітюк підписала з властивим їй гумором: «Мої сракуліки».
До слова, раніше Леся Нікітюк зізнавалася, що через напружену ситуацію в Києві тимчасово виїхала з сином до Хмельницького. Саме там мешкають її батьки та близькі родичі. У колі сім’ї зірка проводить багато часу й регулярно тішить підписників теплими родинними моментами.
Зокрема, нещодавно Леся з гумором показувала, як приміряла образи з маминого гардероба для національного відбору на «Євробачення-2026». Зірка не втратила нагоди пожартувати та влаштувати кумедне голосування.