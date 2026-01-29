Леся Нікітюк показала 7-місячного сина в кумедному капелюсі та який вигляд він має зараз

Леся Нікітюк / © instagram.com/lesia_nikituk

Українська телеведуча Леся Нікітюк потішила шанувальників новими сімейними кадрами та показала, як помітно підріс її семимісячний син Оскар.

У своєму Instagram Леся опублікувала фото з домашнього життя, на якому малюк постає у кумедному образі. Для дозвілля вдома ведуча обрала синові боді, штанці та яскравий в’язаний капелюшок салатового відтінку. Доповнив атмосферу затишку й родинного тепла чотирилапий улюбленець зірки — песик Рафік, який склав компанію маленькому Оскару.

Ніжний момент Нікітюк підписала з властивим їй гумором: «Мої сракуліки».

Син Лесі Нікітюк / © instagram.com/lesia_nikituk

До слова, раніше Леся Нікітюк зізнавалася, що через напружену ситуацію в Києві тимчасово виїхала з сином до Хмельницького. Саме там мешкають її батьки та близькі родичі. У колі сім’ї зірка проводить багато часу й регулярно тішить підписників теплими родинними моментами.

Зокрема, нещодавно Леся з гумором показувала, як приміряла образи з маминого гардероба для національного відбору на «Євробачення-2026». Зірка не втратила нагоди пожартувати та влаштувати кумедне голосування.