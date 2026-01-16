ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
321
Час на прочитання
1 хв

Леся Нікітюк показала, як із 7-місячним сином та нареченим насолоджується відпочинком у Карпатах

Знаменитість проводить зимову відпустку в родинному колі.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Леся Нікітюк

Леся Нікітюк / © instagram.com/lesia_nikituk

Українська телеведуча Леся Нікітюк показала, як із 7-місячним сином та нареченим, військовим Дмитром Бабчуком, насолоджується відпочинком на заході України.

Зимова відпустка знаменитості вже давно мала розпочатися. Проте її довелося відкласти, оскільки ведуча занедужала. Та нині ж Леся Нікітюк наздоганяє упущене. У своєму Instagram зірка показала, як насолоджується відпусткою серед засніжених Карпат.

Компанію Лесі Нікітюк склали 7-місячний син Оскар та наречений Дмитро Бабчук. Сімейство на час відпустки орендувало дерев'яний будиночок, з панорамного вікна якого відкривається просто неймовірний краєвид на засніжені гори та ліс.

Будинок, в якому зупинилась Леся Нікітюк разом із нареченим та сином / © instagram.com/lesia_nikituk

Будинок, в якому зупинилась Леся Нікітюк разом із нареченим та сином / © instagram.com/lesia_nikituk

Ведуча залюбки показує синочку довколишні краєвиди. Щоправда, перед прогулянкою Леся Нікітюк одягає хлопчика якомога тепліше – шапка, теплий комбінезон і в додаток ще й ковдра, аби Оскар не змерз.

Леся Нікітюк із сином / © instagram.com/lesia_nikituk

Леся Нікітюк із сином / © instagram.com/lesia_nikituk

Сама Леся Нікітюк із нареченим доволі активно відпочиває. Пара встигла покататись на снігоходах просто серед гір. Ведуча вже показала атмосферне фото, де її коханий зображений за кермом, а вона позує позаду нього.

Леся Нікітюк із нареченим / © instagram.com/lesia_nikituk

Леся Нікітюк із нареченим / © instagram.com/lesia_nikituk

Нагадаємо, нещодавно ведуча Ольга Фреймут показувала, як відпочиває в Буковелі. Компанію знаменитості склали 19-річна донька та рідна сестра.

Дата публікації
Кількість переглядів
321
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie