Леся Нікітюк показала, як із 7-місячним сином та нареченим насолоджується відпочинком у Карпатах

Леся Нікітюк / © instagram.com/lesia_nikituk

Реклама

Українська телеведуча Леся Нікітюк показала, як із 7-місячним сином та нареченим, військовим Дмитром Бабчуком, насолоджується відпочинком на заході України.

Зимова відпустка знаменитості вже давно мала розпочатися. Проте її довелося відкласти, оскільки ведуча занедужала. Та нині ж Леся Нікітюк наздоганяє упущене. У своєму Instagram зірка показала, як насолоджується відпусткою серед засніжених Карпат.

Компанію Лесі Нікітюк склали 7-місячний син Оскар та наречений Дмитро Бабчук. Сімейство на час відпустки орендувало дерев'яний будиночок, з панорамного вікна якого відкривається просто неймовірний краєвид на засніжені гори та ліс.

Реклама

Будинок, в якому зупинилась Леся Нікітюк разом із нареченим та сином / © instagram.com/lesia_nikituk

Ведуча залюбки показує синочку довколишні краєвиди. Щоправда, перед прогулянкою Леся Нікітюк одягає хлопчика якомога тепліше – шапка, теплий комбінезон і в додаток ще й ковдра, аби Оскар не змерз.

Леся Нікітюк із сином / © instagram.com/lesia_nikituk

Сама Леся Нікітюк із нареченим доволі активно відпочиває. Пара встигла покататись на снігоходах просто серед гір. Ведуча вже показала атмосферне фото, де її коханий зображений за кермом, а вона позує позаду нього.

Леся Нікітюк із нареченим / © instagram.com/lesia_nikituk

Нагадаємо, нещодавно ведуча Ольга Фреймут показувала, як відпочиває в Буковелі. Компанію знаменитості склали 19-річна донька та рідна сестра.