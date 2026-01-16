- Дата публікації
-
- Категорія
- Гламур
- Кількість переглядів
- 321
- Час на прочитання
- 1 хв
Леся Нікітюк показала, як із 7-місячним сином та нареченим насолоджується відпочинком у Карпатах
Знаменитість проводить зимову відпустку в родинному колі.
Українська телеведуча Леся Нікітюк показала, як із 7-місячним сином та нареченим, військовим Дмитром Бабчуком, насолоджується відпочинком на заході України.
Зимова відпустка знаменитості вже давно мала розпочатися. Проте її довелося відкласти, оскільки ведуча занедужала. Та нині ж Леся Нікітюк наздоганяє упущене. У своєму Instagram зірка показала, як насолоджується відпусткою серед засніжених Карпат.
Компанію Лесі Нікітюк склали 7-місячний син Оскар та наречений Дмитро Бабчук. Сімейство на час відпустки орендувало дерев'яний будиночок, з панорамного вікна якого відкривається просто неймовірний краєвид на засніжені гори та ліс.
Ведуча залюбки показує синочку довколишні краєвиди. Щоправда, перед прогулянкою Леся Нікітюк одягає хлопчика якомога тепліше – шапка, теплий комбінезон і в додаток ще й ковдра, аби Оскар не змерз.
Сама Леся Нікітюк із нареченим доволі активно відпочиває. Пара встигла покататись на снігоходах просто серед гір. Ведуча вже показала атмосферне фото, де її коханий зображений за кермом, а вона позує позаду нього.
Нагадаємо, нещодавно ведуча Ольга Фреймут показувала, як відпочиває в Буковелі. Компанію знаменитості склали 19-річна донька та рідна сестра.