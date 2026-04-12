Леся Нікітюк показала, як із 9-місячним сином влаштувала "битву" крашанками на честь Великодня
Знаменитість вже встигла посвятити в церкві паску та поснідати разом із рідними.
Українська телеведуча Леся Нікітюк показала, як в її родині минає Великдень.
Особливе свято знаменитість вирішила провести в родинному колі. Тож, разом із 9-місячним сином Оскаром ведуча поїхала з Києва до батьків, які проживають в Хмельницьку. Там вони разом підготувалися до свята.
Вже недільного ранку Леся Нікітюк вирушила до церкви, де посвятила паску. Після цього на ведучу чекав сніданок у родинному колі.
Звичайно ж, про традиції ведуча не забуває. Ба більше, вона заохочує Оскара активно брати в них участь. Зокрема, Леся Нікітюк навіть влаштувала з ним "битву" крашанок. Переможцем був Оскар.
"Найкращий Великдень", - коротко поділилась своїми емоціями знаменитість.
До слова, це перший Великдень Лесі Нікітюк в статусі мами. Торік 15 червня ведуча народила сина. Батько хлопчика – військовий Дмитро Бабчук, з яким знаменитість заручена. Подейкують, що пара перебуває в шлюбі. Проте самі закохані цього не підтверджують.
