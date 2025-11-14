Леся Нікітюк показала, як із крихітним сином ховалась від обстрілу і що її рятувало від тривоги

Леся Нікітюк / © instagram.com/lesia_nikituk

Реклама

Українська телеведуча та блогерка Леся Нікітюк показала, як із крихітним сином ховалась від ворожого обстрілу.

У ніч проти 14 листопада країна-агресорка Росія масовано атакувала Україну. Окупанти запустили по українських містах 19 ракет повітряного, наземного та морського базування, а також 430 безпілотників різних типів.

Під прицілом опинилася й столиця. На жаль, влучання та падіння уламків зафіксовано практично у всіх районах Києва. Ведуча Леся Нікітюк також чула всі жахи обстрілу. Знаменитість не нехтувала безпекою та разом із крихітним сином ховалась в підземному паркінгу.

Реклама

"Називається поспали", - написала розлючена знаменитість.

Леся Нікітюк із сином у паркінгу / © instagram.com/lesia_nikituk

Ведуча також зізналась, що маленький синочок рятує її від тривоги та відволікає від негативних думок.

"А ці маленькі ручки знімаються з мене всю втому", - поділилась ведуча.

Син Лесі Нікітюк / © instagram.com/lesia_nikituk

Нагадаємо, країна-агресорка Росія постійно атакує українські міста. Нещодавно у співака CHEEV відбувся концерт у Харкові, де він ледь не опинився в епіцентрі обстрілу.