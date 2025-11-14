ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
281
Час на прочитання
1 хв

Леся Нікітюк показала, як із крихітним сином ховалась від обстрілу і що її рятувало від тривоги

Знаменитість провела жахливу ніч в укритті.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Леся Нікітюк

Леся Нікітюк / © instagram.com/lesia_nikituk

Українська телеведуча та блогерка Леся Нікітюк показала, як із крихітним сином ховалась від ворожого обстрілу.

У ніч проти 14 листопада країна-агресорка Росія масовано атакувала Україну. Окупанти запустили по українських містах 19 ракет повітряного, наземного та морського базування, а також 430 безпілотників різних типів.

Під прицілом опинилася й столиця. На жаль, влучання та падіння уламків зафіксовано практично у всіх районах Києва. Ведуча Леся Нікітюк також чула всі жахи обстрілу. Знаменитість не нехтувала безпекою та разом із крихітним сином ховалась в підземному паркінгу.

"Називається поспали", - написала розлючена знаменитість.

Леся Нікітюк із сином у паркінгу / © instagram.com/lesia_nikituk

Леся Нікітюк із сином у паркінгу / © instagram.com/lesia_nikituk

Ведуча також зізналась, що маленький синочок рятує її від тривоги та відволікає від негативних думок.

"А ці маленькі ручки знімаються з мене всю втому", - поділилась ведуча.

Син Лесі Нікітюк / © instagram.com/lesia_nikituk

Син Лесі Нікітюк / © instagram.com/lesia_nikituk

Нагадаємо, країна-агресорка Росія постійно атакує українські міста. Нещодавно у співака CHEEV відбувся концерт у Харкові, де він ледь не опинився в епіцентрі обстрілу.

Дата публікації
Кількість переглядів
281
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie