Леся Нікітюк показала, як із крихітним сином ховалась від обстрілу і що її рятувало від тривоги
Знаменитість провела жахливу ніч в укритті.
Українська телеведуча та блогерка Леся Нікітюк показала, як із крихітним сином ховалась від ворожого обстрілу.
У ніч проти 14 листопада країна-агресорка Росія масовано атакувала Україну. Окупанти запустили по українських містах 19 ракет повітряного, наземного та морського базування, а також 430 безпілотників різних типів.
Під прицілом опинилася й столиця. На жаль, влучання та падіння уламків зафіксовано практично у всіх районах Києва. Ведуча Леся Нікітюк також чула всі жахи обстрілу. Знаменитість не нехтувала безпекою та разом із крихітним сином ховалась в підземному паркінгу.
"Називається поспали", - написала розлючена знаменитість.
Ведуча також зізналась, що маленький синочок рятує її від тривоги та відволікає від негативних думок.
"А ці маленькі ручки знімаються з мене всю втому", - поділилась ведуча.
Нагадаємо, країна-агресорка Росія постійно атакує українські міста. Нещодавно у співака CHEEV відбувся концерт у Харкові, де він ледь не опинився в епіцентрі обстрілу.