Гламур
Леся Нікітюк показала, як із маленьким сином ховалась від жахливого обстрілу Києва

Ведуча не нехтувала безпекою, а провела ніч в укритті.

Валерія Сулима
Леся Нікітюк із сином / © instagram.com/lesia_nikituk

Українська ведуча Леся Нікітюк показала, як із маленьким сином ховалась від жахливого обстрілу Києва.

У ніч проти 2 червня російські окупанти масовано атакували Україну. Ворог під час обстрілу застосував 73 ракети та 656 БпЛА. На жаль, влучань не вдалося уникнути. Зокрема, столиця зазнала масованих руйнувань. Різні пошкодження зафіксовано у восьми районах Києва: Подільському, Оболонському, Шевченківському, Дарницькому, Солом’янському, Голосіївському, Святошинському та Печерському.

Леся Нікітюк у ніч жахливого обстрілу перебувала в столиці разом із маленьким сином. Ведуча не нехтувала сигналами повітряної тривоги. Тож, разом із Оскаром провела ніч в укритті. Син знаменитості спав у візочку, а вона ж сама була одягнена в халат та стежила за дитиною.

Водночас Леся Нікітюк закликала своїх підписників не нехтувати безпекою та перебувати в укриттях.

Нагадаємо, востаннє російські окупанти масовано обстрілювали Київ тиждень тому. Тоді теж не вдалося уникнути жахливих влучань. Ба більше, під час обстрілу в метро відчувався землетрус, а стеля сипалась. Про це розповідала ведуча Маша Єфросиніна, яка ховалась у підземці.

