Гламур
112
1 хв

Леся Нікітюк показала, як ховалася з двомісячним сином від обстрілів: "Страшна ніч"

28 серпня Росія обстріляла Київ. Леся Нікітюк показала, як для неї минула ніч.

Валерія Сулима
Леся Нікітюк

Леся Нікітюк / © instagram.com/lesia_nikituk

Українська ведуча Леся Нікітюк показала, як із двомісячним сином ховалася від обстрілів.

Країна-агресорка Росія у ніч проти 28 серпня вкотре обстріляла Київ. Окупанти завдали комбінованого удару безпілотниками та ракетами різних типів. На жаль, є влучання в різних районах столиці.

Леся Нікітюк наразі разом із двомісячним сином перебуває в Києві. Ведуча не нехтує безпекою під час повітряних тривог. Разом із малюком знаменитість вийшла з квартири та перебувала в безпечному місці. Син Лесі Нікітюк відпочивав у візочку.

Допис Лесі Нікітюк / © instagram.com/lesia_nikituk

Допис Лесі Нікітюк / © instagram.com/lesia_nikituk

"Страшна ніч", - коротко висловилась про нічний обстріл Леся Нікітюк.

Нагадаємо, раніше акторка Ольга Сумська прокоментувала обстріл Києва у ніч проти 28 серпня. Артистка разом із родиною ховалася в паркінгу. Тим не менш, вони чули гучні вибухи, адже "прильоти" були поруч. Знаменитість говорить, що під час обстрілу будинки здригались.

112
