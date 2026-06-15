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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
361
Час на прочитання
1 хв

Леся Нікітюк показала, як у задимленому паркінгу ховалась від гучних вибухів у Києві: "Дихали горілим"

Ведуча показала, як ховалась від обстрілу.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
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Леся Нікітюк

Леся Нікітюк / © instagram.com/lesia_nikituk

Українська телеведуча Леся Нікітюк прокоментувала пережиту жахливу ніч у Києві, який країна-агресорка Росія масовано атакувала.

15 червня російські окупанти вчинили черговий злочин проти мирного населення. Загарбники завдали масованого удару по Україні. Під прицілом опинилась й столиця. Росіяни обстрілювали Київ балістичними та крилатими ракетами і дронами.

Леся Нікітюк разом із сином перебувала в себе вдома. Знаменитість не нехтувала сигналами повітряної тривоги, тож спускалась у підземний паркінг. Ба більше, ведуча ховалась на мінус третьому поверсі. Проте Леся Нікітюк говорить, що хоч вона й була глибоко під землею, але дим та запах горілого відчувався навіть там. Тож, знаменитість закликає відповідально ставитися до свого захисту та ховатися від обстрілів якомога краще, якщо є така можливість.

Леся Нікітюк / © instagram.com/lesia_nikituk

Леся Нікітюк / © instagram.com/lesia_nikituk

«Паркінг -3. Все вже в диму. Страшна ніч. І як показала практика, навіть -1 поверх паркінгу дуже небезпечний. Та що тут казати. Навіть на -3 дихали горілим. Тому не нехтуйте особистою безпекою, ховайтесь. І ховайтесь глибше», — висловилась знаменитість.

Допис Лесі Нікітюк / © instagram.com/lesia_nikituk

Допис Лесі Нікітюк / © instagram.com/lesia_nikituk

Нагадаємо, раніше співачка Наталія Могилевська показала, як ховалась від гучних вибухів у Києві. Після жахливого обстрілу до неї звернулась російська артистка Алла Пугачова.

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Дата публікації
Кількість переглядів
361
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