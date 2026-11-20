Леся Нікітюк / © instagram.com/lesia_nikituk

Реклама

Українська телеведуча Леся Нікітюк показала рідкісне архівне фото з бабусею Надею та пригадала дивовижний збіг, який пов'язав її дитячі спогади з подорожжю на Мадагаскар.

Знаменитість поділилася з підписниками родинним кадром, зробленим багато років тому. На ньому вона ще зовсім маленька позує поруч із бабусею. Однак цього разу увагу Лесі привернула не лише сама світлина. Телеведуча помітила цікаву деталь на задньому плані. Саме вона згодом отримала для неї особливе значення. Адже зображене там місце через роки стало реальним пунктом призначення зірки.

Реклама

«Я і бабуся Надя! Позаду мене фотошпалери, на яких зображений пляж Мадагаскару. Дивно, але в 25 років я реально туди потрапила», – поділилася спогадами Леся.

Реклама

Леся Нікітюк з бабусею / © instagram.com/lesia_nikituk

Виявилося, що це місце телеведуча відвідала під час роботи над популярним тревел-шоу «Орел і Решка». У 2012 році вона вирушила на Мадагаскар разом зі співведучим Андрієм Бєдняковим. Тоді Нікітюк лише розпочинала свій шлях у проєкті, який згодом приніс їй широку популярність. Екзотична подорож запам'яталася їй зустріччю з незвичайною природою острова, зокрема лемурами та величезними баобабами.

Нагадаємо, раніше наречений Лесі Нікітюк вперше зізнався, як через війну втратив дім.

Новини партнерів