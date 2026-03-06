Леся Нікітюк показала маму-красуню і розсекретила, як вітала її з 70-річчям

Леся Нікітюк / © instagram.com/lesia_nikituk

Українська ведуча Леся Нікітюк показала маму-красуню і розсекретила важливе свято в сім'ї.

У рідної людини знаменитості день народження. Ба більше, у пані Катерини цьогоріч ювілей. Мамі Лесі Нікітюк виповнюється 70 років. Тож, від самого ранку "мама Кет", саме так її називає ведуча, отримує безліч привітань, теплих слів та квітів.

Мама Лесі Нікітюк / © instagram.com/lesia_nikituk

Відповідально до свята дружини поставився тато Лесі Нікітюк. Він подарував пані Катерині пляшку ігристого, розкішні квіти, які були спеціально запаковані, аби не зіпсуватися, а також гроші, аби вона купила дрібнички, які пригляділа.

Батьки Лесі Нікітюк / © instagram.com/lesia_nikituk

Леся Нікітюк говорить, що основна програма дня народження мами відбудеться вже 7 березня. Тим не менш, без святкового стола не минулось. Мама Лесі Нікітюк приготувала смачні блюда, а зіркова донька потішила її аперолем.

Святковий стіл з нагоди дня народження мами Лесі Нікітюк / © instagram.com/lesia_nikituk

Проте без сліз теж не минулось. Леся Нікітюк зізналась, що не змогла стримати емоцій від усвідомлення, що її мамі вже 70 років.

