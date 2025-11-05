Леся Нікітюк показала маму, на яку схожа як дві краплі води, та здивувала подарунками для неї

Леся Нікітюк / © instagram.com/lesia_nikituk

Українська телеведуча Леся Нікітюк, яка нещодавно похрестила 4-місячного сина та розсекретила його ім’я, показала кадри з рідною людиною.

У своїх Instagram-сториз зірка опублікувала відео, на якому показала свою маму Катерину Петрівну, та здивувала несподіваними купівлями для неї. Так, на кадрах Нікітюк запропонувала мамі огірковий крем, шампунь для волосся з кропивою та інші косметичні засоби.

Коли ж ведуча показувала перший продукт, мама з гумором підкреслила, що поки огірки є на городі, то з них також можна зробити крем. Однак Катерина Петрівна була задоволена такою несподіванкою від зіркової доньки. Також знаменитість показала парфуми, які придбала мамі та наголосила, що це є невеликою частиною подарунку на майбутній день народження.

Сториз Лесі Нікітюк / © instagram.com/lesia_nikituk

