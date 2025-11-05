- Дата публікації
-
- Категорія
- Гламур
- Кількість переглядів
- 882
- Час на прочитання
- 1 хв
Леся Нікітюк показала маму, на яку схожа як дві краплі води, та здивувала подарунками для неї
Телеведуча поділилася зворушливими моментами спілкування з мамою та приємно здивувала її купівлями.
Українська телеведуча Леся Нікітюк, яка нещодавно похрестила 4-місячного сина та розсекретила його ім’я, показала кадри з рідною людиною.
У своїх Instagram-сториз зірка опублікувала відео, на якому показала свою маму Катерину Петрівну, та здивувала несподіваними купівлями для неї. Так, на кадрах Нікітюк запропонувала мамі огірковий крем, шампунь для волосся з кропивою та інші косметичні засоби.
Коли ж ведуча показувала перший продукт, мама з гумором підкреслила, що поки огірки є на городі, то з них також можна зробити крем. Однак Катерина Петрівна була задоволена такою несподіванкою від зіркової доньки. Також знаменитість показала парфуми, які придбала мамі та наголосила, що це є невеликою частиною подарунку на майбутній день народження.
Зазначимо, Леся Нікітюк неохоче ділиться подробицями особистого життя, проте її шлях до справжнього кохання вартий уваги. За яскравою усмішкою телеведучої ховаються історії про зірване весілля, розчарування й самотність, які зрештою привели її до омріяного щастя. Сьогодні зірка сяє поруч із нареченим-військовим Дмитром Бабчуком і сином. Редакція ТСН.ua підготувала матеріал про особисте життя артистки та яким воно було впродовж років.