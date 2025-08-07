ТСН у соціальних мережах

Леся Нікітюк показала миле фото з півторамісячним сином, якого няньчила її мама

Леся Нікітюк наразі перебуває в Хмельницькому. Там рідні ведучої просто не відходять від її первістка.

Валерія Сулима
Леся Нікітюк

Леся Нікітюк / © instagram.com/lesia_nikituk

Українська телеведуча Леся Нікітюк замилувала фото з півторамісячним сином.

Знаменитість наразі приїхала з Києва до свого рідного Хмельницького. Леся говорить, що близькі просто обожнюють її сина та намагаються якомога більше його няньчити. В Instagram-stories Нікітюк показала, як її мама сиділа на веранді та заколисувала маленького хлопчика.

Мама Лесі Нікітюк з онуком / © instagram.com/lesia_nikituk

Мама Лесі Нікітюк з онуком / © instagram.com/lesia_nikituk

Також знаменитість зізналась, що її неабияк дивують племінниці. Річ у тім, що вона свого часу з ними няньчилася, коли ті були маленькими. Нині ж дівчата допомагають Лесі доглядати за сином. Ба більше, племінниці ведучої намагаються тішити маленького братика різноманітними подарунками.

"Як мені тепер приємно…Я ж дівчат маленьких няньчила, а тепер вони…Витрусила з копілки гроші, купила сосочку маленькому Хуаніто (так ведуча називає сина – прим. ред.). Зараз он вже хату йому будують", - говорить ведуча.

Племінниця Лесі Нікітюк / © instagram.com/lesia_nikituk

Племінниця Лесі Нікітюк / © instagram.com/lesia_nikituk

Нагадаємо, нещодавно у колишнього колеги Лесі Нікітюк також народилася дитина. Волонтер Сергій Притула став батьком учетверте. Ведуча насмішила реакцією на поповнення в родині ексколеги.

