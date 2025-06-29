Леся Нікітюк показала небачені фото з пологового та як її підтримував наречений після появи сина

Леся Нікітюк з нареченим і сином / © instagram.com/lesia_nikituk

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Українська телеведуча Леся Нікітюк, яка вперше стала мамою 15 червня, поділилася зворушливими спогадами про народження свого сина, ім'я якого тримає в таємниці.

У своєму фотоблозі зірка опублікувала серію світлин, зроблених у день пологів. На одному з фото вагітна Леся позує повністю оголеною перед дзеркалом напередодні народження малюка. На інших – зображені емоційні миті вже після пологів: новонароджений хлопчик на руках свого щасливого тата – військового Дмитра Бабчука, а поруч – усміхнені медики з київського пологового будинку.

Леся Нікітюк / © instagram.com/lesia_nikituk

Леся Нікітюк після пологів з нареченим, сином і медиками / © instagram.com/lesia_nikituk

Особливо щемливим став кадр, де Леся, Дмитро та їхній первісток перебувають у бомбосховищі під час повітряної тривоги. Попри все, ведуча зізнається, що ці миті назавжди закарбуються в її пам’яті.

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Наречений Лесі Нікітюк з їхнім сином / © instagram.com/lesia_nikituk

"Червень, який запам'ятається назавжди…" – замилувала підписом зірка.

Публікація викликала хвилю захоплення у шанувальників, які розчулилися такою щирістю.

Леся Нікітюк / © instagram.com/lesia_nikituk

Нагадаємо, нещодавно Леся Нікітюк кумедно відповіла хейтерам, які звинуватили її у брехні про материнство та запідозрили у зверненні до сурогатної матері.