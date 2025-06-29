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Леся Нікітюк показала небачені фото з пологового та як її підтримував наречений після появи сина
Ведуча поділилася спогадами, як на світ з’являвся її первісток.
Українська телеведуча Леся Нікітюк, яка вперше стала мамою 15 червня, поділилася зворушливими спогадами про народження свого сина, ім'я якого тримає в таємниці.
У своєму фотоблозі зірка опублікувала серію світлин, зроблених у день пологів. На одному з фото вагітна Леся позує повністю оголеною перед дзеркалом напередодні народження малюка. На інших – зображені емоційні миті вже після пологів: новонароджений хлопчик на руках свого щасливого тата – військового Дмитра Бабчука, а поруч – усміхнені медики з київського пологового будинку.
Особливо щемливим став кадр, де Леся, Дмитро та їхній первісток перебувають у бомбосховищі під час повітряної тривоги. Попри все, ведуча зізнається, що ці миті назавжди закарбуються в її пам’яті.
"Червень, який запам'ятається назавжди…" – замилувала підписом зірка.
Публікація викликала хвилю захоплення у шанувальників, які розчулилися такою щирістю.
Нагадаємо, нещодавно Леся Нікітюк кумедно відповіла хейтерам, які звинуватили її у брехні про материнство та запідозрили у зверненні до сурогатної матері.