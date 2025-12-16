ТСН у соціальних мережах

637
2 хв

Леся Нікітюк показала першу ялинку в житті сина та як по-особливому прикрасила її вдома у батьків

Зараз зіркова мама з Оскаром тимчасово проживає у рідному місті.

Валерія Гажала
Леся Нікітюк

Леся Нікітюк / © instagram.com/lesia_nikituk

Українська телеведуча Леся Нікітюк показала свою підготовку до Нового року та Різдва.

Нині знаменитість з піврічним сином Оскаром перебуває у рідному місті Хмельницьку. У батьківській квартирі Леся вже попіклувалася про справжній дух свята. Так, у фотоблогу вона похизувалася домашнім декором і вбраною ялинкою. Зокрема, над каміном у батьків Нікітюк стоять порцелянові фігурки та коники з гілочок ялинки.

Леся Нікітюк показала новорічний декор батьківської оселі / © instagram.com/lesia_nikituk

Леся Нікітюк показала новорічний декор батьківської оселі / © instagram.com/lesia_nikituk

Та найбільше уваги в оселі привертає головна красуня свята — ялинка. Леся зізналася, що цього року прикрашала штучне деревце особливими іграшками. Зокрема, дістала коробку зі спеціально розписаними для неї петриківським розписом прикрасами, а на верхівку почепила іграшку у формі тризуба. Ведуча поділилася, що не тямить себе від щастя, адже це перша ялинка у житті її синочка Оскара. Хлопчику нещодавно виповнилося пів року. Зіркова мама вже уявила, як він роздивлятиметься мерехтіння вогників.

Леся Нікітюк показала новорічний декор батьківської оселі / © instagram.com/lesia_nikituk

Леся Нікітюк показала новорічний декор батьківської оселі / © instagram.com/lesia_nikituk

«Перша ялинка, яку побачить наш бос. Буде сидіти й дивитися на вогники. Цього року ялинка особлива. Багато років поспіль я спеціально не розпаковувала іграшки, які тримала на особливе Різдво у моєму житті. Це петриківський розпис, Марія Приймаченко. Тут іграшки, які створювалися вручну — на кожній іграшці є прізвище людини, яка її розписувала. Ну дуже красиво і я в захваті! Особливе Різдво цього року й ця ялинка, і бос, який буде на це дивитися», — зворушила зіркова мама.

Крім того, у кімнаті також видніється й інша зимова атрибутика — фігурки Санта Клауса, різдвяних гномів, янголят, коників, композиція з гілочок і підсвічником.

Леся Нікітюк показала новорічний декор батьківської оселі / © instagram.com/lesia_nikituk

Леся Нікітюк показала новорічний декор батьківської оселі / © instagram.com/lesia_nikituk

Нагадаємо, нещодавно співачка Надя Дорофєєва показала, як з чоловіком і його дітьми прикрашала свій дім до новорічних свят. У них вийшла справжня сімейна ідилія.

