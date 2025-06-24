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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
2342
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Леся Нікітюк показала свій післяпологовий животик і зізналась, чого боялась під час вагітності

Леся Нікітюк 15 червня народила первістка. Нині ж ведуча показала, який вигляд має її фігура після пологів, та розповіла про свої страхи.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Леся Нікітюк

Леся Нікітюк / © instagram.com/lesia_nikituk

Українська телеведуча Леся Нікітюк показала свою фігуру через тиждень після пологів та зізналась, чого боялася під час вагітності.

Знаменитість 15 червня народила первістка. Нині ж у своєму Instagram ведуча показала, який вигляд має її фігура. Леся Нікітюк постала на фото в нічній сороці та демонструвала підтягнуте тіло. Також знаменитість показала свій післяпологовий животик.

"Я і мій післяпологовий живіт", - коротко підписала світлину ведуча.

Леся Нікітюк / © instagram.com/lesia_nikituk

Леся Нікітюк / © instagram.com/lesia_nikituk

Також знаменитість поділилася, чого боялася під час вагітності. Нікітюк не лякали ані розтяжки на тілі, ані токсикоз, ані збільшена вага. Щоправда, як зазначила знаменитість, цього всього вона уникнула. Чого дійсно боялася Леся, так це відео в Tik Tok, де йшлося про вагітність, джинси з резинкою для майбутніх матусь та розпухлого носа.

"Три моменти, які мене страшенно лякали під час вагітності: Tik Tok вагітних жінок і всього, що пов'язано з вагітністю, джинси з резинкою для вагітних, раз на місяць телефонувала мама Кет і казала, що в мене от-от розпухне ніс. Вага, розтяжки, токсикоз, варикоз і все, що там далі з закінченням на "оз" і на "ой" – мене не лякало. Тому цього й нема", - поділилася знаменитість.

Леся Нікітюк / © instagram.com/lesia_nikituk

Леся Нікітюк / © instagram.com/lesia_nikituk

Нагадаємо, раніше Леся Нікітюк ділилася, як для неї минув перший тиждень материнства. Ведуча зізналась, що її здивувало.

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Дата публікації
Кількість переглядів
2342
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