- Дата публікації
-
- Категорія
- Гламур
- Кількість переглядів
- 2772
- Час на прочитання
- 1 хв
Леся Нікітюк показала свого нареченого-військового й привітала сина з важливою подією
Зірка продемонструвала ніжні сімейні світлини.
Українська ведуча Леся Нікітюк показала свого нареченого Дмитра Бабчука й наголосила на важливій родинній події.
37-річна артистка опублікувала декілька щемливих сімейних фото в Instagram-сторіз й поділилася, що сьогодні їхньому з Дмитром синочку виповнилося три місяці. Леся показала відповідну світлину з іграшкою-ведмедиком й мило підписала допис: "Сьогодні нашому Джекічанчику три місяці".
Водночас на наступному кадрі Нікітюк засвітила свого нареченого військовослужбовця, який розглядає ванночку для малечі. Дмитро має досить спантеличений вигляд, ймовірно через те, що він лише дізнається, як користуватися новою річчю. Ведуча відверто поділилася ставленням до свого коханого у ролі тата.
"Найкращий тато" — додала вона в сторіз.
Нагадаємо, нещодавно Леся Нікітюк розповіла про сюрприз від свого нареченого-військового. Ведуча зізналася, що подібного подарунка вона ще ніколи не отримувала й показала, чим її здивував коханий.