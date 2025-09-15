ТСН у соціальних мережах

Леся Нікітюк показала свого нареченого-військового й привітала сина з важливою подією

Зірка продемонструвала ніжні сімейні світлини.

Леся Нікітюк

Леся Нікітюк / © instagram.com/lesia_nikituk

Українська ведуча Леся Нікітюк показала свого нареченого Дмитра Бабчука й наголосила на важливій родинній події.

37-річна артистка опублікувала декілька щемливих сімейних фото в Instagram-сторіз й поділилася, що сьогодні їхньому з Дмитром синочку виповнилося три місяці. Леся показала відповідну світлину з іграшкою-ведмедиком й мило підписала допис: "Сьогодні нашому Джекічанчику три місяці".

Сторіз Лесі Нікітюк / © instagram.com/lesia_nikituk

Сторіз Лесі Нікітюк / © instagram.com/lesia_nikituk

Водночас на наступному кадрі Нікітюк засвітила свого нареченого військовослужбовця, який розглядає ванночку для малечі. Дмитро має досить спантеличений вигляд, ймовірно через те, що він лише дізнається, як користуватися новою річчю. Ведуча відверто поділилася ставленням до свого коханого у ролі тата.

"Найкращий тато" — додала вона в сторіз.

Наречений Лесі Нікітюк / © instagram.com/lesia_nikituk

Наречений Лесі Нікітюк / © instagram.com/lesia_nikituk

Нагадаємо, нещодавно Леся Нікітюк розповіла про сюрприз від свого нареченого-військового. Ведуча зізналася, що подібного подарунка вона ще ніколи не отримувала й показала, чим її здивував коханий.

