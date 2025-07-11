ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
252
Час на прочитання
1 хв

Леся Нікітюк показала свою фігуру через місяць пологів і як минуло її перше тренування у залі

Поки зірці допомагає родина з первістком, вона має змогу присвятити час собі.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Леся Нікітюк

Леся Нікітюк / © instagram.com/lesia_nikituk

Українська телеведуча Леся Нікітюк, яка близько місяця тому вперше стала мамою, продовжує ділитися з прихильниками моментами свого життя після народження сина. Зірка опублікувала у сторіз нові кадри, на яких з'явилася в спортивному вбранні та розповіла про відновлення форми.

Наразі Леся перебуває в рідному Хмельницькому, де проводить час із родиною та первістком. Як раніше ділилася ведуча, завдяки підтримці близьких з малюком вона отримала змогу більше часу приділяти собі. Відтак вирішила повернутися до помірних фізичних навантажень і відновлення, тож вже відвідала тренажерну залу.

Леся Нікітюк / © instagram.com/lesia_nikituk

Леся Нікітюк / © instagram.com/lesia_nikituk

Для тренування артистка обрала обтислі лосини та короткий спортивний топ, чим підкреслила свою фігуру після пологів. Крім того, на кадрах, які вона зняла в авто з батьком дорогою до залу, Леся зізналася, що поки що планує легке кардіо — займатиметься на орбітреку, аби поступово повернутися до тонусу без шкоди для здоров’я.

Батько Лесі Нікітюк / © instagram.com/lesia_nikituk

Батько Лесі Нікітюк / © instagram.com/lesia_nikituk

Леся Нікітюк / © instagram.com/lesia_nikituk

Леся Нікітюк / © instagram.com/lesia_nikituk

Нагадаємо, Леся Ніктюк народила сина у Києві 15 червня. Батьком хлопчика став військовий Дмитро Бабчук, з яким знаменитість заручена. Поки що батьки крихітки не показують його повністю та не розголошують імені. Але нещодавно обранець зірки розповідав, як його служба вплинула на батьківство.

Пов’язані теми

Дата публікації
Кількість переглядів
252
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie