Леся Нікітюк показала свою фігуру через місяць пологів і як минуло її перше тренування у залі

Леся Нікітюк / © instagram.com/lesia_nikituk

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Українська телеведуча Леся Нікітюк, яка близько місяця тому вперше стала мамою, продовжує ділитися з прихильниками моментами свого життя після народження сина. Зірка опублікувала у сторіз нові кадри, на яких з'явилася в спортивному вбранні та розповіла про відновлення форми.

Наразі Леся перебуває в рідному Хмельницькому, де проводить час із родиною та первістком. Як раніше ділилася ведуча, завдяки підтримці близьких з малюком вона отримала змогу більше часу приділяти собі. Відтак вирішила повернутися до помірних фізичних навантажень і відновлення, тож вже відвідала тренажерну залу.

Леся Нікітюк / © instagram.com/lesia_nikituk

Для тренування артистка обрала обтислі лосини та короткий спортивний топ, чим підкреслила свою фігуру після пологів. Крім того, на кадрах, які вона зняла в авто з батьком дорогою до залу, Леся зізналася, що поки що планує легке кардіо — займатиметься на орбітреку, аби поступово повернутися до тонусу без шкоди для здоров’я.

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Батько Лесі Нікітюк / © instagram.com/lesia_nikituk

Леся Нікітюк / © instagram.com/lesia_nikituk

Нагадаємо, Леся Ніктюк народила сина у Києві 15 червня. Батьком хлопчика став військовий Дмитро Бабчук, з яким знаменитість заручена. Поки що батьки крихітки не показують його повністю та не розголошують імені. Але нещодавно обранець зірки розповідав, як його служба вплинула на батьківство.