Леся Нікітюк показалася на прогулянці з сином і поділилася небаченим фото з вагітним животиком

Леся Нікітюк / © instagram.com/lesia_nikituk

Українська ведуча Леся Нікітюк показала, як проводить час із двомісячним сином.

Знаменитість нині насолоджується моментами материнства. Зокрема, ведуча у своєму Instagram показала, як проводить час із синочком. Вони разом вирушили на прогулянку на свіжому повітрі. Леся Нікітюк одягнула спортивний костюм та кеди, а своє волосся вона розпустила. Синочок тим часом відпочивав у візочку. Звичайно ж, розгледіти малюка не вдасться, адже знаменитість поки що приховує його від сторонніх очей.

Леся Нікітюк із сином / © instagram.com/lesia_nikituk

Також Леся Нікітюк поділилася раніше небаченим фото з часів, коли вона ще була вагітною. На знімку ведуча, яка насолоджувалася сонячним промінням, була зображена в купальнику. Знаменитість демонструвала свій помітно округлий животик. До слова, Леся Нікітюк ретельно приховувала вагітність, тож раніше не ділилася відповідними кадрами. Ведуча розповіла, що була при надії, лише після того, як народила.

Леся Нікітюк / © instagram.com/lesia_nikituk

Нагадаємо, Леся Нікітюк через два місяці після пологів повернувся з декрету. Під час знімань одного з розважальних шоу вона зустрілася зі співачкою Тіною Кароль. Артистка з гумором привітала ведучу з народженням первістка.