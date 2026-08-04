Леся Нікітюк показалася з мамою та однорічним сином у горах та поласувала з ними чудернацьким грибом

Леся Нікітюк / © instagram.com/lesia_nikituk

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Українська ведуча Леся Нікітюк показала рідкісні сімейні кадри з мамою та маленьким сином під час відпочинку в горах, чим зворушила шанувальників.

Зірка вирушила на кілька днів до гір у компанії найрідніших. У Instagram вона поділилася серією атмосферних світлин, зроблених серед мальовничих краєвидів та в стінах готелю.

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Леся Нікітюк / © instagram.com/lesia_nikituk

Найбільшу увагу прихильників привернули кадри, на яких поруч із телеведучою позує її мама. Також Нікітюк показала на фото маленького сина, однак традиційно не стала розкривати зайвих подробиць про дитину. Родина насолоджувалася спокійним відпочинком і природою.

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Леся Нікітюк з мамою / © instagram.com/lesia_nikituk

Леся Нікітюк з мамою / © instagram.com/lesia_nikituk

Леся Нікітюк із сином Оскаром / © instagram.com/lesia_nikituk

Окрему увагу підписників привернув і незвичний десерт, який скуштували Леся разом із мамою. Під час відпочинку вони поласували солодощами у вигляді грибів, що мали настільки реалістичний вигляд, що їх легко можна було сплутати зі справжніми лісовими.

Чудернацький десерт-гриб / © instagram.com/lesia_nikituk

Нагадаємо, нещодавно Леся Нікітюк приїхала з нареченим-військовим до рідного міста та підстригла однорічного сина.

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