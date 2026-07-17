Леся Нікітюк показалася з однорічним сином на відпочинку: який вигляд має Оскар

Леся Нікітюк / © instagram.com/candy__superstar

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Українська телеведуча Леся Нікітюк поділилася новим милим фото зі своїм однорічним сином Оскаром.

У фотоблогу знаменитість показала, як проводить час із малюком на відпочинку. Щоправда, обличчя сина Леся й надалі не демонструє. На світлині хлопчик позує спиною, сидячи на руках у мами. Вочевидь, родина поїхала у заміський комплекс насолоджуватися мальовничою природою.

Сама ж ведуча постала перед камерою без макіяжу у легкому літньому образі, тоді як Оскар був одягнений у футболку та шорти.

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«Наш малий шпак і солодкий масіпун», — зворушливо підписала кадр Нікітюк.

Леся Нікітюк з сином / © instagram.com/lesia_nikituk

Окрім цього, телеведуча повідомила, що бере тривалу паузу в роботі. За словами зірки, вона планує присвятити відпочинку та родині цілий місяць і повернеться до справ лише в середині серпня.

До слова, Леся Нікітюк виховує сина разом із нареченим, військовослужбовцем Дмитром Бабчуком. Пара заручилася на початку 2025 року, а вже влітку вперше стала батьками. Наречений зірки молодший від неї на дев’ять років.

Нагадаємо, нещодавно співачка Наталія Валевська болісно висловилася про материнство. Зірка зі сльозами розповіла почуття провини та мрію про дитину.

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