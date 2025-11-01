Леся Нікітюк похрестила 4-місячного сина і розсекретила його ім'я

Леся Нікітюк із нареченим / © instagram.com/special_my_profession

Українська телеведуча та блогерка Леся Нікітюк похрестила 4-місячного сина від нареченого, військового Дмитра Бабчука.

Про це знаменитість оголосила у своєму Instagram. Леся Нікітюк багатослівною не було. Ведуча опублікувала фото, яке було зроблене перед початком таїнства, та повідомила, що днями її синочка похрестили. За словами зірки, для їхньої родини це справді особлива подія, до якої вони довго готувалися. Таїнство хрещення відбулося в Михайлівському Золотоверхому соборі.

Леся Нікітюк похрестила сина / © instagram.com/lesia_nikituk

"Днями в нашій родині відбулося світле свято. Ми похрестили сина. Ми дуже готувалися до цієї події, бо особисто для мене це велике таїнство і відповідальність", - поділилась знаменитість.

Леся Нікітюк похрестила сина / © instagram.com/lesia_nikituk

Тим часом Дмитро Бабчук виявився більш багатослівним. Він опублікував фото з таїнства, де зображений із Лесею Нікітюк та сином. Також наречений ведучої нарешті розсекретив, як вони назвали синочка. Закохані дали хлопчику ім'я Оскар.

"До 7-го коліна, всіх чоловіків в моїй родині називали лише двома іменами, Михайло і Дмитро. Прадід - Михайло, дід - Дмитро, батько - Михайло, я - Дмитро, відповідно сина я назвав Оскар. Тому прошу вітати поважного козака - Бабчук Оскар Дмитрович", - поділився коханий знаменитості.

Леся Нікітюк із нареченим та сином / © instagram.com/special_my_profession

Нагадаємо, на початку року Леся Нікітюк оголосила, що заручена. 15 червня знаменитість вже народила первістка. Нещодавно ведуча пригадала свої пологи і насмішила влучним жартом про це.